Iberzoo+Propet pecha a súa primeira edición con incremento de profesionais de zonas como Pontevedra

Iberzoo+Propet, Feira Internacional para o Profesional do Animal de Compañía, pechou a súa primeira edición coa visita de 16.224 profesionais, un 31,4 por cento máis, segundo informou Ifema nun comunicado. Aumentaron as visitas de profesionais de zonas como Pontevedra.

Estes datos confirman a Iberzoo+Propet, que se celebrou na Feira de Madrid, xa desde a súa primeira edición como a gran feira do sector, ao redor da que se reuniron todos os actores que o integran, con gran éxito de convocatoria.

Do total de visitantes, preto dun 7 por cento foron estranxeiros, duplicando a cifra de profesionais do ano anterior. Por procedencia, Portugal encabezou a lista de países, achegando máis do 60 por cento dos visitantes estranxeiros; seguíronlle Italia, co 5,5 por cento, Francia, Reino Unido, Alemaña.

En conxunto, destacou o crecemento de visitas de Alemaña, Andorra, Reino Unido, Países Baixos, Italia, Polonia e Ucraína, ademais de China e Estados Unidos.

Xa no ámbito nacional, Madrid situouse á cabeza das rexións que achegaron maior número de profesionais ao salón, seguida de Cataluña, cun 8,5 por cento do total e un aumento do 22 por cento no número de visitantes, e de Andalucía, comunidade Valenciana, Castela-A Mancha e Castela e León. Tamén resultou destacable o aumento de profesionais de Canarias, Málaga, Sevilla, Murcia, Pontevedra, Biscaia e Zaragoza.

No que respecta aos contidos máis destacados para os profesionais, os sectores que maior interese espertaron foron os Produtos e Accesorios para Animais, nun 18%, seguidos de Alimentación e Nutrición (15%); Hixiene e Beleza (13%); Produtos Farmacéuticos e Sanitarios (11%); Equipamento para tendas de Animais (10%); Moda e Complementos (10%); Equipamento para Clínicas Veterinarias (9%), así como Servizos e Xestión e Acuariofilia-Terrariofilia.

Doutra banda, no perfil de profesionais que acudiron á primeira edición de Iberzoo+Propet, observouse unha cifra similar de visitantes vinculados á sanidade animal e ao comercio especializado, sumando entre ambos o 60 por cento do total.

O 40 por cento restante repartiuse entre estilistas-perruqueiros caninos (18%), que van tendo cada vez máis presenza, e en persoal de espazos de atención aos animais onde se prescriben estes produtos (23%).

En redes sociais, Iberzoo+Propet rexistrou unha importante actividade. Así, Facebook sumou 7.367 seguidores e Twitter, 1.546. Así mesmo, retransmitíronse en streaming, a través da web de Iberzoo+Propet todas as xornadas da Pasarela/Escenario (estilismo canino e pasarela boutique Iberzoo+Propet), rexistrando máis de 8.420 visitas á web e 17.981 páxinas vistas, só no tres días de celebración do salón.