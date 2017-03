A Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) advirte de que "os plans do Sergas" de "converter en interinos aos temporais poderían incorrer nalgún suposto de incongruencia legal" ao "oporse ao contido dunha recente sentenza que interpreta a unha anterior da Unión Europea".

Deste xeito, nun comunicado de prensa, esta asociación avisa tanto á Xunta de Galicia e ao Ministerio de Facenda "da presunta incurrencia en contradicións legais que se pon de manifesto ao iniciar unha estratexia de imprevisible desenlace e consecuencias".

"Non debe considerarse a conversión de eventuais en interinos e destes en fixos como a pedra filosofal que solucione as altas taxas de precariedade no sector sanitario", segundo sinala Asmig, que argumenta que "ao contrario, supón unha fórmula segura para manter esa mesma precariedade e mesmo reducir o emprego".

Deste xeito, engade que "non existe diferenza algunha entre a condición de eventual, interino e fixo máis que a propia condición da praza ocupada".

"ESTRATEXIA ENGANOSA"

"De non converter en estruturais todas as prazas afectadas, a estratexia do Sergas será enganosa e, de calquera xeito, non mellorará en absoluto a relación laboral entre traballadores e empresa, mantendo a condición de precario de todo o emprego afectado", segundo considera.

Respecto diso, Asmig manifesta que xa solicitou aos seus servizos xurídicos un informe acerca desta estratexia legal "que podería contravenir á doutrina do TJUE e oporse á filosofía que establece", que, segundo lembra, "non é outra que procurar a consolidación laboral".