Os peritos da defensa poñen en dúbida se a morte da peregrina Denise Pikka produciuse por un golpe ou unha caída

Os peritos médicos propostos pola defensa do acusado pola morte de Denise Pikka mostraron este xoves ante a Audiencia Provincial de León a imposibilidade de poder determinar con exactitude se o falecemento da peregrina estadounidense debeuse a unha caída ou a un golpe.

León. Xuízo pola morte da peregrina | Fonte: Europa Press

Para os peritos, a fractura en tea de araña que presentaba o cranio do corpo da vítima podería ser "compatible cunha caída libre" de Denise, aínda que tamén apuntaron a que a "falta de óso na fractura podería deberse a un obxecto mísil que chegou ao óso e destruíuno".

No seu informe, tamén determinaron a imposibilidade de saber con seguridade "a primeira ollada" se as lesións foron "realizadas en vida".

Non entanto, si que coincidiron cos peritos forenses encargadas de realizar a autopsia na "inverosimilitude" de que as mans se perdesen como consecuencia da súa putrefacción, senón que "parece de rigor que a amputación das mans fose para imposibilitar a identificación do cadáver", unha amputación que "está bastante claro que se realizou cun obxecto filoso".