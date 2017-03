Case 200 mozos galegos no exterior convivirán con residentes en Galicia grazas a un programa da Xunta

O Diario Oficial de Galicia publica este xoves a resolución pola que se convoca o programa de axudas para a participación no programa 'Conecta con Galicia', dirixido a mozos de orixe galega ou descendentes de galegos e que residan no exterior e que permitirá a case 200 persoas convivir con residentes en Galicia.

Actividade da Secretaría Xeral de Emigración | Fonte: Europa Press

Segundo informou a Xunta, trátase dunha iniciativa da Secretaría Xeral de Emigración en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, pola que se pretende que este colectivo teña a oportunidade de coñecer a realidade galega e atoparse cos seus familiares.

O programa ten como obxectivo "fortalecer esas ligazóns que relacionan a estes mozos coa terra dos seus familiares e que, en moitas ocasións, senten como propia", apuntou a Xunta.

Así, o programa permitirá que 196 descendentes de galegos poidan coñecer a realidade da mocidade da Comunidade a través da convivencia e de experiencias que lles acheguen a distintas actividades.

DÚAS MODALIDADES

'Conecta con Galicia' desenvolvésese en dúas modalidades. A primeira delas componse de actividades ao aire libre, modalidade da que se beneficiarán 174 mozos galegos residentes fóra de Galicia, distribuídos en dous grupos de idade, de 14 a 17 anos e de 18 a 20 anos.

Estes beneficiarios compartirán con mozos residentes en Galicia, en dúas quendas de doce días no mes de xullo, as residencias e albergues xuvenís situados en Galicia e dependentes do Goberno galego.

A segunda modalidade son os campos de traballo, para os que se convocaron 22 prazas para participantes con idades comprendidas entre os 20 e 30 anos. Trátase de actividades de colaboración desinteresada e voluntaria en distintos traballos relacionados coa cultura galega, a mellora ambiental da contorna e a recuperación do patrimonio cultural e arquitectónico.

Con carácter previo á realización da viaxe a Galicia, os mozos seleccionados, tanto nunha modalidade como na outra, asistirán ás sesións informativas que se realicen nos seus países de orixe, especificamente encamiñadas ao coñecemento da realidade galega en xeral e das actividades a desenvolver no programa en particular.

Neste ano resérvanse 72 prazas para solicitudes que proveñan da Arxentina (67 para actividades ao aire libre, e 5 para campos de traballo), 40 para Uruguai (36 e 4), 22 para Venezuela (20 e 2), 15 para Brasil (12 e 3), e 9 para Cuba (7 e 2). Para as que proveñan doutros países de América resérvanse 14 (12 e 2), para os países de Europa 8 (6 e 2), mentres que para os que proveñan doutras Comunidades Autónomas españolas serán 16 (14 e 2).