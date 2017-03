Galicia elevou a súa economía un 3,4% en 2016, máis que a media, pero o PIB per cápita situouse por baixo (21.358 euros)

A economía galega creceu un 3,4% en 2016, máis que a media (+3,2%), pero o produto interior bruto (PIB) per cápita situouse en 21.358 euros, por baixo da do conxunto estatal (23.970 euros), segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Billetes de 500 euros | Fonte: Europa Press

En concreto, a economía española creceu un 3,2% en 2016 grazas ao pulo de todas as comunidades autónomas, con nove delas, máis Ceuta e Melilla, crecendo por encima do 3%, segundo a contabilidade rexional de 2016.

Baleares foi a que rexistrou o ano pasado un maior crecemento do seu PIB en termos de volume, cun avance do 3,8%, seguida de Madrid (3,7%), e Canarias e Cataluña, con alzas do 3,5% en ambos os casos.

Tras este catro comunidades situáronse Galicia (3,4%) e Comunidade Valenciana e Castela e León (3,3% nos dous casos). A cidade autónoma de Ceuta, pola súa banda, creceu un 3,3% en 2016.

Por encima do 3% pero xa por baixo da media nacional do 3,2% figuran Murcia e Castela-A Mancha, ambas as cun crecemento do PIB do 3,1%. A cidade autónoma de Melilla, pola súa banda, tamén creceu un 3,1% o ano pasado.

En total, sete comunidades máis Ceuta creceron en 2016 por encima da media nacional e dez máis Melilla fixérono por baixo.

O menor repunte do PIB deuse na Rioxa (1,5%), seguido de Asturias (1,9%), Estremadura (2%), Cantabria (2,3%), Aragón (2,7%), Andalucía e País Vasco (2,8%) e Navarra, cun crecemento do 2,9%.

O INE resaltou que practicamente todas as comunidades autónomas máis Ceuta e Melilla creceron o ano pasado por encima do dato estimado para o conxunto da UE-28 (1,9%). As únicas excepcións foron A Rioxa (1,5%) e Asturias, que igualou a media europea.

Estatística atribuíu o liderado de Baleares no crecemento económico rexional á evolución do sector servizos, "sensiblemente máis favorable" que a observada a nivel nacional, así como a un mellor comportamento do sector da construción.

Pola súa banda, o PIB da Rioxa, a rexión que menos creceu o ano pasado, viuse afectado fundamentalmente o descenso en termos de volume do valor engadido asociado ás ramas da industria manufacturera.

MADRID LIDERA O PIB POR HABITANTE

Se se analizan os valores de PIB por habitante, Madrid foi a comunidade que presentou en 2016 un maior importe (32.723 euros), un 36,5% superior á media (23.970 euros). Seguíronlle País Vasco e Navarra, con 31.805 e 29.807 euros, respectivamente, cifras un 32,7% e uns 24,4% superiores á media.

Xunto a Madrid, País Vasco e Navarra, outro catro comunidades autónomas superaron a media de PIB por habitante: Cataluña (28.590 euros), Aragón (26.328 euros), A Rioxa (25.692 euros) e Baleares (24.870 euros).

Pola contra, Estremadura presentou o menor PIB per cápita (16.369 euros), un 31,7% inferior á media nacional, seguido de Andalucía (17.651 euros) e a cidade autónoma de Melilla (17.686 euros), cuxo PIB por habitante atópase un 26,2% por baixo da media española, en tanto que o de Andalucía é un 26,4% inferior.