Xavier Vence avoga por cambiar lexislación e impostos para dar maior protagonismo a experiencias de economía circular

O catedrático de economía aplicada Xavier Vence, exportavoz nacional do BNG, avoga por cambiar a lexislación e a estrutura do sistema impositivo para dotar de maior protagonismo a experiencias de economía circular "que xa están aí".

O presidente da Deputación, Xavier Vence e a vicerreitora | Fonte: Europa Press

Así o sinalou, este xoves, durante a súa charla sobre "unha alternativa para cambiar o modelo produtivo e saír da crise" nas xornadas sobre economía circular que se desenvolven na facultade de económicas da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

A inauguración contou coa participación do presidente da Deputación da Coruña, Valentín Formoso, quen sinalou que esta iniciativa conta co respaldo do organismo provincial debido ao seu convencemento sobre que este modelo alternativo é "imprescindible" para a sustentabilidade futura do medio ambiente.

Vence, pola súa banda, avogou pola adopción de medidas políticas "que permitan darlle un maior protagonismo a experiencias que xa están aí" e que van "moito máis" alá da xestión de residuos.

Segundo explicou, a economía circular pretende "romper o ciclo" lineal no que "o lixo e a contaminación" están ao final, e baséase na formulación "concreta" de modelos de negocio que non usen de maneira intensiva recursos finitos.

Trátase, segundo subliñou, de que "o que hoxe son residuos convértanse en recursos", pero "sen reducir a calidade de vida" das persoas, "máis ben todo o contrario".

Para iso, o catedrático de economía aplicada puxo exemplos como o uso compartido de bens, a reutilización de produtos, compoñentes deses produtos e materiais e, en suma, accións que alonguen a vida aos bens.

CINCO INSTITUCIÓNS E TRES CASOS DE NEGOCIO

Na sesión da tarde, a xornada prevé a participación de representantes de cinco institucións: Comisión Europea, Goberno vasco, Generalitat de Cataluña, Xunta e Deputación de Pontevedra.

Xa este venres, dará unha conferencia a directora da Fundación para a Economía Circular e analizaranse casos de negocio en economía circular, no sector servizos, o industrial e o agrario, antes das conclusións.

INAUGURACIÓN

Na inauguración, Formoso valorou a economía circular como unha "realidade xa en marcha en experiencias concretas", e pola que apostou.

Respecto diso, reivindicou o papel da provincia da Coruña, "motor económico" de Galicia, cunha facturación das súas empresas que cifrou en 43.500 millóns de euros, fronte aos 21.000 de Pontevedra e ao redor de 4.000 de Lugo e Ourense.

Antes que el, a vicerreitora Dolores Álvarez destacou o "compromiso ético" de xornadas como esta, nunha aposta por un modelo económico "responsable".