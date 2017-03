Manuel Martínez baralla optar á Secretaría Provincial do PSOE en Lugo

O vicepresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, comentou este xoves que non descarta optar á Secretaría Provincial do PSOE lucense, cuxa dirección recae agora nunha xestora.

Unha vez readmitido no partido e restituídos os seus dereitos como militante, tras a resolución da xestora madrileña, asegurou sobre esa aspiración a liderar aos socialistas de Lugo que "non" pode "descartar nada. "Non sei as decisións que vou tomar", apostilou.

"As decisións adóitoas tomar cando teño un problema ou se me expón unha cuestión diante. Non penso no futuro, no futuro persoal non teño problema ningún e o político non podo dicir o que farei nin moito menos esta tarde", subliñou.

Martínez, que estivo suspendido de militancia quince meses, quere esperar a "como vaian ocorrendo os acontecementos, a ver que pasa coas primarias e, en función diso, as decisións iranse tomando, como calquera outro militante".

Neste sentido, vincula esta decisión "en función dos intereses dos militantes, do partido e dos cidadáns da provincia, que son ao final os que se benefician da acción política de calquera grupo político".

O vicepresidente provincial censurou que "as actuacións das xestoras, tanto a de Lugo como a de Galicia brillaron pola súa ausencia", ao ser interpelado por cambios na galega tras expirar o seu mandato.

"NORMALIZAR A SITUACIÓN"

Así mesmo, apuntou que "tampouco convén grandes cambios, independentemente que sería bo que aquelas persoas, como se expuxo desde Madrid, que os presidentes das deputacións ou alcaldes de grandes cidades poidan estar aí e poidan acordar as actuacións a levar a cabo ata que se elixa ao secretario xeral".

"A partir de aí hai que normalizar a situación e todos a un tempo para conseguir que este partido volva ser unha alternativa de goberno", recalcou Manuel Martínez.

Sobre a resolución da xestora de Ferraz, que o volve a incorporar ao PSOE, recalcou que é "xusta". "Estou contento e satisfeito e espero que esta resolución normalice a vida do partido en Lugo e na Deputación, aínda que na Deputación aos poucos vaise normalizando", concluíu.