O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmou este xoves en Lugo que a Guardia Civil retoma os interrogatorios a "distintas testemuñas" sobre a desaparición na Pobra do Caramiñal (A Coruña) da moza madrileña Diana Quer.

Diana Quer | Fonte: Europa Press

Neste sentido, Villanueva apuntou, a preguntas dos medios, que "continúan" as pescudas, "pero ao estar aberto os distintos supostos por parte da Guardia Civil e dos servizos centrais e por parte dos servizos autonómicos da Guardia Civil colabórase con outras policías doutros lugares do mundo, a través da Interpol".

Dito isto, reiterou que "todas as vías están abertas", á vez que confirmou que lera as declaracións da nai da desaparecida que sitúan á súa filla en Estados Unidos. "Non hai nada pechado, séguese investigando pero non hai nada neste momento que eu poida indicar que as investigacións teñen unha prioridade cara a un lado ou cara a outro", puntualizou.

Santiago Villanueva insistiu en que "se segue investigando, retomando as declaracións de distintas testemuñas e analizando a multitude de probas que van desde as cámaras, os móbiles vinculados, os móbiles que non están vinculados, circulación de vehículos".

CRUZAR DATOS

"Hai unha multitude de datos que obran en poder da Guardia Civil e estamos na fase de cruzar eses datos para, en función dos resultados dese cruzamento de datos, priorizar ou non unha investigación", resolveu.

Deste xeito, declinou estenderse máis, ao ampararse en que a investigación "está baixo segredo de sumario". "E como é obvio para os investigadores, e para a familia calquera dato que se poida achegar e que poida pór en perigo a investigación non sería positivo", concluíu.