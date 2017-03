Educación fixa os criterios para declarar titulacións universitarias singulares exentas do mínimo de alumnos

A Consellería de Cultura, a través da Secretaría Xeral de Universidades, fixou os criterios para determinar e declarar titulacións de grao singulares no Sistema Universitario de Galicia (SUG), que estarán exentas do cumprimento dun mínimo de alumnos.

Na resolución que publica este xoves o Diario Oficial de Galicia explícase que se considerará singular aquel título de grao que "polas súas concretas características, resulte esencial e indispensable para a oferta global do sistema e para a formación universitaria da comunidade autónoma".

En concreto, a titulación deberá reunir un dos requisitos establecidos, ser imprescindible para a formación dos recursos humanos especializados que permitan dar cobertura ás necesidades do sistema educativo non universitario da comunidade autónoma, ter unha estrita vinculación coa especialización do campus no que se imparte e constituír unha parte esencial das liñas estratéxicas desa especialización, os estudos da lingua galega; ou estar directamente vinculada aos sectores considerados estratéxicos pola Xunta.

Esta resolución enmárcase nos traballos que a Consellería de Educación e o tres universidades galegas están a desenvolver para elaborar o novo mapa de titulacións do SUG. De feito, no acordo asinado o pasado día 20 de marzo xa figuraba o recoñecemento de titulacións singulares como un dos principios reitores que rexerá a configuración da nova oferta académica.

Esta figura está relacionada co decreto que regula os ensinos universitarios oficiais no ámbito de Galicia, que fixa, entre outros aspectos, o número mínimo de estudantes de novo ingreso que deben ter os graos para o seu mantemento futuro (50 alumnos para os campus centrais e 45 para os periféricos).

No caso de que a media do número de alumnos de novo ingreso durante tres cursos consecutivos fose inferior aos mínimos esixidos, determinarase a necesidade de aprobación dun plan de viabilidade. Con todo, a universidade poderá solicitar a declaración de singularidade dunha titulación cando se cumpran os requisitos, para evitar esta esixencia.