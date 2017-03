Falece un traballador ao caerlle encima unha pedra nas obras dunhas vivendas en Ponteareas (Pontevedra)

Un operario faleceu este xoves tras caerlle unha pedra encima mentres traballaba nunhas vivendas en construción no termo municipal de Ponteareas (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, o corpo sen vida do traballador quedou atrapado debaixo da pedra nunhas obras na parroquia de Arnoso, no lugar dO Outeiriño.

Foi un particular o que informou do ocorrido ao 112 Galicia ás 12,00 horas deste xoves, tras o que se alertou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Ponteareas, para a excarceración da persoa falecida.

O 112 Galicia tamén solicitou a colaboración da Guardia Civil e dos efectivos de Protección Civil da localidade.