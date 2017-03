O doutor en Economía e membro do Foro Económico de Galicia Albino Prada mantivo que para a comunidade galega "é crucial" que a xestión que se faga no proceso de negociación para a saída de Reino Unido da Unión Europea sexa "o máis aberta e equilibrada posible".

Ao ser cuestionado por este tema este xoves durante a presentación en Vigo do primeiro informe trimestral sobre Exportación e Empresas Exportadoras de Galicia do Foro Económico de Galicia, Prada recoñeceu que o 'Brexit' coloca á economía galega ante "un reto de primeira magnitude".

Así as cousas, lembrou que, dos 4.400 millóns de euros de saldo positivo --máis exportacións que importacións-- que rexistrou Galicia en 2016, Reino Unido supón 1.300 millóns, sendo a economía coa que a comunidade galega ten o maior saldo comercial positivo.

"Un terzo do noso éxito comercial global ten que ver con Reino Unido", resumiu, a colación do que remarcou que o criterio ten que basearse en "tentar que a xestión do 'Brexit' non se faga a cara de can nin de proteccionismo ás toas".

Neste sentido, incidiu en que hai que "ter moito coidado de en que tropa --enrólase Galicia-- no conxunto da negociación". "Non vaia a ser que por algún prurito de pór á 'city' de Londres de xeonllos prodúzase un atrincheramiento proteccionista da economía de Reino Unido ou unha desvalorización competitiva ás toas", rematou.