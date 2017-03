Feridas dúas persoas tras envorcar un vehículo en Ribeira (A Coruña)

Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado este xoves ao envorcar o vehículo no que circulaban no termo municipal de Ribeira (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 11,35 horas na estrada que une Xaras e Noia e as vítimas puideron saír polo seu propio pé.

O 112 Galicia recibiu a alerta do accidente por parte dun policía local fose de servizo ás 11,35 horas, tras o que mobilizou á Guardia Civil de Tráfico, aos Bombeiros de Ribeira e ao Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal.

As mesmas fontes de emerxencias sinalaron que as dúas persoas feridas foron atendidas por unha ambulancia no punto do accidente.