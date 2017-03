Abanca obtén a certificación Aenor de excelencia no servizo de banca a particulares

Abanca obtivo a certificación Aenor Conform de Excelencia no seu servizo de banca a particulares, un recoñecemento que, segundo a entidade, avala o seu modelo de "atención diferencial" aos clientes e que está baseado nun servizo "sinxelo e innovador".

Abanca obtén certificado Aenor de excelencia en banca a particulares | Fonte: Europa Press

Así o expuxo o director xeral de Negocio España de Abanca, Luís Beraza de Diego, tras recoller a certificación de mans do xerente de Excelencia, Banca e Servizos de Aenor, Ramón Palacios.

A obtención deste certificado de calidade, creado en 2016, garante que a entidade cumpre os requisitos de especificación de excelencia no servizo e atención financeira de Aenor.

En concreto, Ramón Palacios destacou, entre outros aspectos, a redución nas oficinas de "as tarefas operativas" e "unha eficiente escoita e atención ao cliente".

"AMBICIÓN" DE MELLORAR

Pola súa banda, Luís Beraza insistiu na "ambición" da entidade por lograr "unha mellora continua". Neste obxectivo, situou a súa especialización en diferentes servizos como os dirixidos a empresas, ao mar, aos seguros ou ao ámbito privado.

"É unha meta volante, non podemos parar de mellorar", remarcou. Ademais, precisou que, para a obtención desta certificación de calidade tivéronse en conta aspectos como o liderado como compañía, a orientación dos seus equipos cara ao cliente e un modelo de negocio baseado "na mellora e xestión da experiencia do cliente".

Respecto diso, segundo os datos achegados por Abanca, a entidade reduciu nun 7,3% a carga administrativa das oficinas no último ano. Mentres, a entidade mellorou en 2016 en sete puntos a recomendación dos seus clientes e en satisfacción coa oficina obtivo unha nota equivalente a un 8,40.

En canles en liña, un 45% dos clientes son prescriptores do banco e a 'app' de banca móbil é a mellor valorada en España entre os clientes en Google Play e App Store, cunha puntuación de 4,4 sobre 5.

PECHE OFICINAS

Preguntado polas medidas para evitar as colas nas oficinas e sobre o peche de algunhas, o director xeral de Negocio España de Abanca cualificou de "anécdota" estes peches.

"Outra cousa é que non sexa a mellor noticia para a contorna", dixo, ao precisar que en Galicia, con case 500 oficinas, no últimos tres anos "non se pecharon máis de dez".

Por outra banda, trasladou a vontade da entidade de reducir o traballo administrativo nas oficinas e mellorar, con iso, a atención ao cliente.