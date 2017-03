O Bloque Nacionalista Galego reclamará no Parlamento de Galicia un acordo "firme e contundente" para defender os intereses galegos nos Presupuestos Xerais do Estado (PXE) ao considerar que "a posición de servilismo" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, situou a Galicia entre como unha comunidade de "segunda categoría"

Luís Bará | Fonte: Europa Press

"Galicia está a quedar fóra de xogo, hai unha serie de comunidades que xogan a Champions no debate dos PXE e outras, como Galicia, que nin sequera están en rexional, unha rexional de segunda categoría", denunciou o deputado do BNG Luís Bará nunha rolda de prensa ofrecida este xoves na Cámara galega.

Na súa intervención, sinalou que, ante esta situación, o seu grupo proporá reclamar un investimento total de 3.610 millóns de euros no período 2017-2020 para mellorar as infraestruturas galegas. Uns fondos que, segundo indicou, "tense que sumar aos xa comprometidos".

En concreto, por áreas, o BNG reclamou un total de 2.010 millóns para o ferrocarril. Así, en primeiro lugar, reclamou un total de 900 millóns para potenciar o servizo de proximidade, coa mellora das infraestruturas e os servizos, o incremento dos horarios e a redución do prezo das viaxes.

Así mesmo, pediu modernizar a liña FEVE, tamén a través da mellora das infraestruturas, o incremento dos horarios e as frecuencias e a aposta polo transporte de mercadorías. Para iso, considerou necesario unha cantidade de 100 millóns.

Outra actuación que, para o BNG, é "fundamental" é a "saída sur de Vigo e a conexión con Portugal" para a que esixiron que se destine neste período un total de 500 millóns que, conforme sinalou, permitirían reducir o tempo, que na actualidade é de dúas horas e cuarto, a 75 minutos.

Tamén demandaron a prolongación do Eixo Atlántico ata Ferrol, con 100 millóns; a modernización da liña A Coruña-Ferrol, con 200, así como a conexión viaria de ambas as cidades cos portos exteriores, para o que reivindicou un investimento de 190 millóns.

ESTRADAS E AEROPORTOS

Por outra banda, o parlamentario nacionalista esixiu un investimento de 1.200 millóns materia de estradas para este período centrada en "mellorar a seguridade viaria e a mobilidade". "A rede viaria estatal galega é a que máis puntos negros ten do Estado, por iso é necesario concentrar actuacións neses puntos", indicou. Ademais, propuxo destinar 1.400 millóns a mellorar a competitividade da rede aeroportuaria.

Na súa intervención, a maiores destas cifras, reclamou a transferencia de varias destas infraestruturas a Galicia para "mellorar a súa xestión". "Propomos a transferencia do ferrocarril de proximidade, incluído FEVE", manifestou, antes de referirse a a transferencia da Autoestrada do Atlántico AP-9.

Luís Bará considerou tamén que a asunción das competencias en materia aeroportuaria pola Comunidade galega permitiría á Xunta "ter máis capacidade de actuación". "Está claro que a actual situación non vale", indicou.