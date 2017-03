O Rexistro Civil o que ten que facer é informatizarse e automatizarse nos procedementos. A parida das fés de vida do outro día foi mítica. E o de apuntar á man nas marxes dos folios dos libros do Rexistro, unha evidencia máis das rémoras do século XIX que non damos quitado de enriba. Hoxe os recén nados se inscriben no Hospital onde pasan 72 horas coas náis que os paren. E o certificado de nacemento "se supón" que se solicita alí e se remite ó domicilio. Por qué nos iamos modernizar e facer trámites dende o noso domicilio pola internet? Mellor imos un día pedir o papel e outro buscalo firmado. Villares rodeado de liberados. A CIG é un inversor intelixente, diversifica.