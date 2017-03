As empresas de Galicia incorporáronse á exportación "de maneira máis intensa" que o conxunto de España en 2016; cando a economía galega, que obtivo unha balanza comercial cun saldo positivo de 4.400 millóns de euros, rexistrou en conxunto "un notable" nas exportacións polo pulo do sector da téxtil-confección.

Foro Económico de Galicia | Fonte: Europa Press

Así se desprende do primeiro informe trimestral sobre Exportación e Empresas Exportadoras de Galicia do Foro Económico de Galicia, presentado este xoves polo membro do Foro Económico de Galicia Albino Prada, e a delegada do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, que avanzaron que a próxima entrega do informe sairá en maio.

Prada comunicou que do oito indicadores analizados, relativos ao volume exportado e o número de empresas exportadoras, Galicia superou en 2016 o comportamento medio español en cinco, cando o ano anterior soamente superou tres de oito, o que demostra que hai "unha boa evolución".

"Para Galicia as exportacións fóra de España supoñen unha porcentaxe do seu PIB por encima da media española, un 35 por cento fronte ao 23 por cento de España", por tanto, as exportacións teñen "un peso maior" para a economía galega, sostivo.

"Estes datos fannos ter unha visión optimista xa que demostran que o comportamento das empresas galegas foi tres veces mellor que as da media española", incidiu a delegada do Consorcio.

CONFECCIÓN E AUTOMOCIÓN

Por sectores, o portavoz do Foro Económico de Galicia subliñou que confección e automoción acumulan "a gran maioría" das exportacións e en concreto dúas empresas: Inditex e PSA Peugeot Citroën.

No relativo á automoción, indicou que en 2016 só rexistrou unha variación positiva en tres do oito indicadores, polo que "acabaría cun suspenso", aínda que matizou que isto é "relativo, porque o comportamento español é moi privilexiado". Por iso, concluíu que "a pesar dese suspenso, é un bo resultado".

Sobre a confección, dixo que ten "un peso crecente" e é a que presenta un maior peso nas exportacións, pechando 2016 "cun sobresaínte" ao ter variacións positivas en sete do oito indicadores, a pesar de que o referente español foi "moi esixente en 2016" e creceu "moi por encima" do conxunto da Unión Europea, Estados Unidos e Xapón.

En relación a este sector, puxo en valor que 27 de cada 100 euros exportados proveñen da téxtil-confección, cuxo "éxito exportador é espectacular" e supón o 30 por cento da actividade económica deste sector en España.

Así, remarcou que aínda que o resto de sectores só ten "un aprobado", Galicia rexistra en conxunto "un notable" pola confección, "claramente".