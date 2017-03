O catro acusados de formar unha rede de distribución de cocaína no Barco (Ourense) recoñecen os feitos

O catro acusados de formar parte dunha rede que distribuía cocaína desde Haití ao Barco de Valdeorras (Ourense) recoñeceron os feitos durante o xuízo celebrado este mércores na Audiencia Provincial e aceptaron a petición do fiscal que solicita para todos eles un total de 8 anos e dous meses.

A petición final de fiscalía rebaixa notablemente o tempo de condena solicitado nun principio, que sumaba máis de 14 anos de prisión para todos eles ao ser intervidos nos seus domicilios varios paquetes de cocaína cun peso total de 1.960,65 gramos e un valor en mercado superior aos 178.00 euros.

Na súa intervención o fiscal xustificou esta rebaixa no tempo de cárcere pola confesión dos acusados e por achacar a súa actuación a unha forte necesidade económica para manter ás súas familias.

REBAIXA DAS PENAS

O cidadán dominicano O.B.A.M., considerado o encargado de conseguir as sustancias estupefacientes en Haití e distribuílas entre persoas da súa confianza no Barco de Valdeorras aceptou a solicitude de tres anos e dous meses de prisión e unha multa de 440.000 euros.

No seu escrito inicial Fiscalía reclamaba cinco anos de prisión, a mesma multa e a expulsión do territorio español, cuxos trámites xa se iniciaron. Finalmente desestimouse a extradición polo arraigamento familiar, xa que ten fillos en idade escolar no Barco.

Para unha das mulleres que recibiron os paquetes de cocaína, E.M.R.A., a Fiscalía solicitara tres anos de prisión e unha multa de 100.000 euros, ademais da súa expulsión do territorio nacional. A muller aceptou a petición final de Fiscalía que reclama un ano e dez meses de prisión, unha multa de 40.000 euros e retira a orde de expulsión en base ao arraigamento familiar en España.

Outra das mulleres que recibiu os paquetes de cocaína desde Haití, S.B.G. aceptou un ano e dez meses de prisión e unha multa de 40.000 euros, que rebaixa a petición inicial que era de tres anos e tres meses de prisión e cen mil euros.

A irmá do principal acusado R.M.M. que acudiu de forma voluntaria á Policía Xudicial para confesar aceptou un ano e seis meses e unha multa de 40.000 euros. Ningunha do tres mulleres terá que entrar no cárcere e suspenderáselles, por tres anos, a entrada salvo que sexan detidas durante ese período. En tal caso terán que cumprir a condena.

OS FEITOS

Os feitos ocorreron en de xaneiro de 2016 por mor dun operativo de vixilancia encargado polo Xulgado de Instrución número 1 do Barco que, por mor de escoitas telefónicas no teléfono do principal acusado, solicitou a entrega vixiada de varios paquetes postais ás persoas agora xulgadas.

Os axentes de vixilancia aduaneira comprobaron a entrega no domicilio de YM.R.A. dun paquete que contiña catro bolsas de cocaína cun peso total de 486 gramos de cocaína, que terían un valor de 43.917,75 euros no mercado ilícito.

Ese mesmo día tamén se procedeu á entrega controlada dun paquete a nome de S. .G., que contiña catro bolsas de cocaína, cun peso total de 493,3 gramos e que tería un valor de 45.279,79 euros no mercado ilícito.

O paquete enviado a casa da irmá do principal acusado tiña un peso de 490,9 gramos e un valor total de 46.421,84 euros.

A muller, que non estaba presente no momento da entrega acudiu voluntariamente aos axentes de Vixilancia aduaneira a declarar cando se decatou de que as outras acusadas foran detidas.