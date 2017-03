A delegada do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, reiterou que o organismo estatal quere colaborar na execución do Campus do Mar, aínda que apuntou que "máis dispoñibilidade non --pode-- poñer" e o que está é "á espera de se algún día --Abel Caballero-- quere cumprir coa súa obrigación como presidente de pleno e convocalo".

Así se pronunciou este xoves, despois de que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzase o mércores que hai oito millóns de euros para investir no Campus do Mar --tres da Xunta, tres de Zona Franca e dúas de fondos europeos--, pero a súa execución depende de que o alcalde vigués de pé a que se desbloquee a operación de cesión por parte de Zona Franca.

Pedrosa insistiu en que o organismo estatal "ten unha débeda histórica co mar en Vigo", polo que quere "participar no proxecto do Campus do Mar".

Así, sostivo que tras estudar e analizar distintos informes concluíuse que "a mellor forma era recuperar dúas parcelas da ETEA e colaborar coa universidade no desenvolvemento das iniciativas que se van a facer nelas".

"Iso puxémolo encima da mesa e seguímolo tendo; pero se o Concello de Vigo non quere que o Estado participe na ETEA pois que non participe, nós máis dispoñibilidade non podemos pór", recalcou, ante o que engadiu que, se non se convoca o pleno, o proxecto quedará parado "outros 10-20 anos ou fará o propio concello a xestión directa".