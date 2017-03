Detido un cidadán luso por estafas por máis de 15.000 euros en Ourense, Vigo, Eivissa, Barcelona, Madrid e Valencia

Axentes da Policía Nacional detiveron a un cidadán portugués como presunto autor de varios delitos de falsidade documental e ameazas graves en Ourense, Vigo, Eivissa, Barcelona, Madrid e Valencia en relación a ofertas falsas de alugueres de vivendas.

Segundo informou a Comisaría Provincial de Ourense, a investigación levada a cabo pola Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría Local de Eivissa a partir do 7 de novembro de 2016 iniciouse cando se recibiu a primeira denuncia.

A Policía relata que un cidadán comunicaba transferir 1.200 euros en concepto de aluguer dun inmoble ofertado a través da páxina web de 'Milanuncios' na illa de Eivissa e comprobou con posterioridade que era fraude por non existir tal inmoble.

Así, a Policía destacou que a súa finalidade era a de apoderarse do diñeiro adiantado polos clientes. Este feito tivo continuidade, xa que a outras vítimas visitantes desas páxinas web desapareceulles o diñeiro achegado como adianto do aluguer.

O detido, identificado como autor da trama urdida utilizando a rede, "gañábase a confianza das súas vítimas, recorrendo mesmo a facturas de luz, gas e documentos bancarios falsificados", segundo indican as mesmas fontes policiais.

Os arrendadores realizaban un ingreso en concepto de reserva ou adianto e con posterioridade decatábanse que se trataba dunha estafa. Ata a data, a Policía ten constancia de seis feitos na Illa de Eivissa, un en Barcelona, dous en Vigo, dous en Valencia, un en Madrid e un en Ourense. A totalidade das estafas ascende a máis de 15.000 euros.

No curso da investigación solicitáronse datos ás entidades bancarias que xestionan o tres contas correntes ás que van dirixidos os ingresos que realizan as persoas estafadas --Abanca, Sabadell e Bankia--, das que se identificou como titular ao detido.

INICIO DAS ESTAFAS

A Policía conclúe que todos os anuncios teñen un punto de partida que é situado en Ourense, momento no que a Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría Provincial ourensá faise cargo da investigación e determina domicilios situados na cidade das Burgas desde onde parte o inicio das estafas levadas a cabo desde o mes de novembro do 2016.

No estudo e comprobación dos documentos enviados polo presunto autor ás vítimas para cimentar o engano, tratando de acreditar que as vivendas que aluga existen e que son da súa propiedade, "extráese que os xustificantes dos bancos, facturas de Gas Natural Fenosa, son manipulados informáticamente engadindo conceptos para gañarse a confianza dos estafados tentando xustificar a propiedade e existencia dos inmobles", segundo indica a Policía.

As mesmas fontes indican que chegou mesmo a ameazar a unha vítima, "cando a mesma tentou recuperar o diñeiro estafado" e envioulle unha fotografía na que aparece o presunto autor vestido con uniforme militar e armado cun machete "e o que parece un rifle, acompañado de ameazas escritas" ou cunha "orde de procura manipulada en contra da vítima".

A Policía aclarou que, unha vez analizada a orde, "detéctase que se trata dun documento falsificado, que é parte dun documento xudicial auténtico dirixido ao detido, ao que se efectúan modificacións e manipulacións dirixidas á vítima para evitar que denuncien", segundo precisa.

ANTECEDENTES

O individuo detido saíu de prisión en setembro de 2016, tras o que pouco despois comezou a pór anuncios en páxinas de vivendas de aluguer nas que achegaba diversos correos electrónicos e números de teléfono de contacto.

Deste xeito lograba a confianza das posible vítimas coa achega de documentos bancarios, contratos e facturas de luz falsificados. As contas xestionábaas o detido quen, unha vez recibidos os ingresos, rapidamente retiraba o diñeiro en forma de reintegros "nunha dinámica propia deste tipo de estafas", segundo sostén a Policía.

Por iso, a Policía Nacional destaca que a súa participación en todos os feitos "resulta máis que acreditada con soporte de probas presentado".

DETENCIÓN

Ás 11,30 horas do mércores 29 de marzo o Grupo de Investigación de Ourense procedeu á detención do presunto autor, ao que se lle interveu nese momento 915 euros e un móbil. Posteriormente realizouse un rexistro no seu domicilio no que se interveu numerosa documentación que acredita a actividade delituosa do suxeito.

O detido é un home de 38 anos de idade natural de Portugal, ao que lle constan oito detencións anteriores. Estaba previsto para a mañá deste xoves o seu pase a disposición xudicial.