O Supremo rebaixa a 4 anos de cárcere a pena a un militar que estafou 1,1 millóns de euros a empresas

A Sala do Penal do Tribunal Supremo condenou a catro anos de prisión a unha brigada encargado de compras do Cuartel Xeral do Exército que estafou 1,1 millóns de euros a varias empresas que lle forneceron alimentos que, despois, o militar vendeu no seu propio beneficio.

Fachada do TS | Fonte: Europa Press

Así consta nunha sentenza, recollida por Europa Press, na que se estima parcialmente o recurso de casación interposto polo condenado contra a sentenza da Audiencia Provincial de Madrid e rebáixalle a pena de 5 anos e 9 meses de prisión a 4 anos porque considera que a atenuante de dilacións indebidas cualificada implica que se impoña a pena inferior en grao.

No caso do outro condenado, que puxo en contacto ao militar e ás empresas, mantense a pena de tres anos de prisión e a redución só afecta á multa que se fixa en 4.320 euros.

En canto á indemnización, confírmase a establecida na sentenza recorrida polo que ambos terán que abonar conxunta e solidariamente a Cooperativas Ourensanas SCG con 99.077 euros, a Gallega de Alimentación con 836.424 euros, a Novafrigsa con 56.034 euros e a Industrias Frigoríficas do Loureiro con 36.542 euros, e a condena ao Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.

A sentenza estima os recursos das acusacións, exercidas polas empresas prexudicadas, e recoñece o pago das cantidades anteriores cos intereses moratorios desde a data da interposición da querela.

ESTAFA

En 2003, a brigada mantivo un contacto inicial co comercial das empresas na sede do Rexemento Inmemorial do Rei no Cuartel Xeral do Exército, onde estaba destinado, para negociar a subministración de alimentos a uns prezos alcanzables para atender 1500 comidas nesas dependencias militares.

A partir de aí empezaron as entregas de produtos cárnicos que, nun primeiro momento, entre o 15 de outubro de 2003 e o 7 de xaneiro de 2005, si foron abonadas polo Ministerio mediante transferencias bancarias ou mediante ingresos efectivos desde a conta do Rexemento.

Máis tarde, o militar comunicou ás mercantís que a capacidade de almacenamento do Cuartel Xeral era insuficiente polo que era necesaria, para esa ocasión e as sucesivas, o uso de cámaras frigoríficas que o Exército tiña en Mercamadrid; lugar no que se debía entregar a mercadoría.

Con todo, as facturas tiñan que presentarse no Rexemento Inmemorial do Rei, onde o militar, que lles recibía no seu despacho co uniforme e acompañado de cabos auxiliares, púñalles o selo e asinábaas.

Tamén lles dixo que tardarían nove meses en cobrar desde as datas das facturas, facéndolles crer que as mercadorías eran para o Exército e que se garantía o pago.

Convencidas diso, as empresas realizaron importantes entregas na sede do Cuartel e en Mercamadrid, sen coñecemento do Ministerio de Defensa e sen que estas fosen pagas, por un valor de 1.128.079 de euros.

Os seus representantes esixiron explicacións ao militar porque tiveron noticias a través de almacenistas e distribuidores de que as súas mercadorías se vendían polas zonas de Andalucía e Levante a outros particulares a prezos máis baixos que ao Exército.

Os acusados contestaron que tiñan que xestionar os excesos de pedidos non consumidos entre outros cuarteis, vendéndoos libremente no mercado se non os consumían os soldados.

A súa actuación ilícita, segundo os feitos probados, produciuse aproveitando a condición de militar xa que os feitos denunciados cometéronse cando estaba "no exercicio do seu cargo, e aproveitándose dos medios, instalacións alugadas e da súa titularidade, uniformes, selos e marcas".

PLAN MENDAZ

Para o Tribunal Supremo, as probas non deixan dúbida algunha da responsabilidade de ambos os acusados, "quen, de común acordo, deseñaron un plan mendaz para procurarse unhas ganancias ilícitas", aproveitándose do posto que ocupaba o militar.

Trátase, engade a Sala, dun plan ideado polos dous acusados, no que, por unha banda, interviña a brigada, polo posto que ocupaba, e, doutra banda, o facilitador das relacións con provedores, mantendo ambos posteriormente o engano, ao longo de todo o desenvolvemento da armazón de relacións comerciais.

En contra do que sostén o militar, que nega o engano, a Sala afirma que existiu simulación bastante para enganar aos prexudicados, sendo aplicados acertadamente os preceptos penais que regulan o delito de estafa por funcionario público.

Así mesmo, a sentenza recolle que o delito é continuado ao existir unha diversidade de entregas de diñeiro, esixidas seguindo o plan preconcibido e aproveitando idéntica ocasión, que infrinxen o mesmo precepto penal e afectan a varias prexudicadas.