O BNG transmitiu a súa "profunda dor" pola morte este xoves do edil Paco Souto, o percebeiro falecido tras caer ao mar na zona de Razo, e enviou as súas condolencias a familiares e amigos por este "tristísimo suceso".

Nun comunicado de prensa, o BNG resalta que este suceso "deixa a toda a familia nacionalista afectada e conmovida" pola "perda do que durante moitos anos foi concelleiro do Bloque Nacionalista Galego no municipio de Malpica".

"Paco Souto era tamén percebeiro, un gran poeta, un activista social e unha das voces máis xenerosas de toda a Costa da Morte sempre á beira das causas boas e xustas, unha voz que hoxe enmudece por un golpe de mar, pero que quedará para sempre na memoria de todas as persoas que o coñecen e que o trataron, desde a súa Malpica ao resto do país", sinalou o BNG.

Neste sentido, destaca que "sempre será lembrado pola súa calidade humana, pola súa facer literario, pola súa entrega ao mundo do mar e polo seu profundo compromiso político na defensa de Galicia".

Ademais, o Bloque fixo fincapé no seu compromiso "co proxecto político do nacionalismo galego", "xa fóra na súa faceta de concelleira do BNG en Malpica, como portavoz no seu día da Plataforma Nunca Máis e como presidente da Agrupación de Percebeiros de Malpica ou da Asociación Caldeiron de poetas", segundo engadiu.

Por todo iso, a dirección do BNG mandou "o maior dos agarimos nestes momentos tan difíciles" á súa compañeira Enma e aos seus fillos, así como "a toda a familia nacionalista", en particular "aos da Costa da Morte".