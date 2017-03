"Nunca estiven na comunidade de Galicia". Así de rotundo expresouse este xoves ante o tribunal da Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra Wilmer F.L., acusado dun violento asalto que sufriu unha familia na súa casa do municipio de Vilanova de Arousa.

O home, en prisión provisional por esta causa, está acusado de dous delitos de detención ilegal e un de roubo con violencia en casa habitada e con uso de armas ou instrumentos perigosos en concurso medial con outro de detención ilegal.

Por eles, o fiscal Juan Carlos Aladro solicita que lle impoñan unha pena de 16 anos e oito meses de prisión. Tras a vista oral, e a pesar de que o procesado insiste na súa inocencia, o fiscal xefe mantivo a súa petición.

Segundo a tese que esgrime o Ministerio Fiscal, o 4 de febreiro de 2015, o acusado, acompañado doutro tres persoas que non puideron ser identificadas, entraron a roubar nunha vivenda e maniataron aos propietarios.

VÍTIMAS

As vítimas do asalto son un matrimonio de Vilanova e a súa filla que durante a vista oral declararon tras un biombo. No xuízo explicaron ante os maxistrados que aquel día, cando estaba a acabar o informativo na televisión, pasadas as 21,30 horas, entraron na súa casa unhas persoas coa cara cuberta con pasamontañas e armadas con dous coitelos e dúas pistolas. Segundo indicaron, vestían túnicas negras ata as pantorrillas e levaban luvas nas mans.

Nin os pais, que estaban na casa cando entraron, nin a filla, que chegou 10 minutos máis tarde, puideron ver a cara dos delincuentes que lles atacaron, de modo que non poden recoñecer a ningún deles.

A pesar diso, o acusado foi detido e investigado por estes feitos por dúas probas que o fiscal ve "contundentes": nas bridas que os asaltantes utilizaron para atarlles de pés e mans apareceu unha pegada súa e o seu ADN e tanto ese día como as xornadas previas ao incidente os veciños viron nos arredores da casa un vehículo que estaba ao seu nome.

PINTOR

O acusado explicou que a súa profesión é pintor e decorador e que "en ningún momento" utiliza bridas. Sobre a presenza do seu ADN neses elementos, indicou que sempre estivo "rodeado de xente que se dedica a isto", de modo que as súas pegadas poden aparecer "en calquera lugar no que poidan estar eses criminais", pero foi firme á hora de defender que non cometeu ese asalto.

O avogado defensor pide a absolución do seu cliente ao entender que non existen probas contra el e que as vítimas declararon que os asaltantes levaban luvas, polo que cuestionou a procedencia das pegadas.

Ademais, o fiscal considera que outra "proba irrefutable" da súa presenza na casa é que a súa Peugeot 406 gris estivo alí ese día, tal e como sinalaron tres testemuñas. Un anotou as letras da matrícula e os investigadores da Guardia Civil confirmaron que o acusado tiña ao seu nome un vehículo igual ao que se sitúa no lugar dos feitos coas mesmas letras na matrícula, aínda que en marzo de 2015, mes seguinte ao asalto, caducoulle o seguro e non o renovou.

Segundo os datos facilitados polos propietarios, en total, no roubo leváronlle obxectos valorados nuns 55.000 euros e non todo logrou ser recuperado.