A deputada do PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo reclamou este xoves á Xunta a posta en marcha de "un plan de seguridade" contra "as mafias que trafican con pisos baleiros" aproveitándose de "a vulnerabilidade, a precariedade e a pobreza" existente en moitas familias.

Begoña Rodríguez, PSdeG | Fonte: Europa Press

E é que, segundo as súas palabras en rolda de prensa, a crise económica, "sumada ao desamparo das administracións", está a provocar que "emerxan oportunidades" para "a parte máis negativa da sociedade".

"(As mafias) Aproveitan a situación de vulnerabilidade de moitas familias, xerada á sombra da burbulla inmobiliaria e dos anos de austericidio, para realquilar vivendas desocupadas á vez que extorsionan aos seus propietarios", denunciou.

Así pois, desde o convencemento de que a pobreza se viu "acentuada" pola xestión da crise económica que fixeron "os gobernos do PP" tanto en España como en Galicia, a cercedense incidiu en que se debe "pór coto ás inmobiliarias okupas" que aproveitan o gran número de vivendas baleiras que existen en Galicia.

UN TERZO DE VIVENDAS BALEIRAS

Tras achegar o dato de que "aproximadamente un terzo do total" de vivendas construídas en Galicia están baleiras, Rodríguez Rumbo puxo o foco en que se debe tentar "conxugar" o dereito á vivenda de toda persoa co dereito que tamén agarraches aos propietarios.

"Non teñen que soportar cargas que incumben ás administracións", defendeu, á vez que subliñou que utilizar eses inmobles deshabitados para realquilarlos sen permiso dos propietarios constitúe "un delito".

Por tanto, a xuízo da parlamentaria socialista, a Xunta debe buscar acordos cos concellos para incorporar ás policías locais aos labores de vixilancia en colaboración coa Garda Civil e a Policía Nacional.

Trátase, como dixo, de "reforzar" as investigacións e de "potenciar" a captación de información para defender os intereses dos propietarios das vivendas e as necesidades das persoas que as ocupan.

Neste escenario, a deputada do PSdeG instou á Xunta a promover unha reforma da Lei de Enxuiciamiento Criminal, ao obxecto de que as notificacións de desafiuzamento de primeira vivenda sexan trasladadas aos servizos sociais competentes en cada territorio. Así, os afectados recibirían información sobre os recursos dispoñibles para paliar a súa situación.