O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu que 4.200 millóns de euros de investimento para Cataluña, a razón "de 1.000 millóns ao ano", é unha cifra "razoable", á vez que censurou que "os responsables" da Generalitat non acudisen ao acto no que o xefe do Executivo, Mariano Rajoy, realizou o anuncio e considerouno unha actitude propia de "un pseudogoberno".

Ou titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá en rolda de pren | Fonte: Europa Press

Ás portas de que o Consello de Ministros aprobe este venres os Orzamentos Xerais do Estado, Feijóo subliñou que os recursos do Ministerio de Fomento "van baixar" porque España debe reducir o gasto, e considerou "bo sinal" que o Executivo autonómico empeza a concretar o que se investirá en cada comunidade.

"Nós o que temos como obxectivo irrenunciable é que o AVE chegue en 2019; é un obxectivo que volvemos pactar e repactar co Goberno central. Imos ver o que dá o orzamento, pero xa anticipo que para Galicia o obxectivo é garantir o AVE en 2019", aseverou.

Sobre Cataluña, reafirmouse en que o feito de que Rajoy vaia a Cataluña para "desmontar a tese" de que na autonomía "non se está investindo" supón "un acerto político e sociolóxico". En canto ao investimento anunciado, reiterou que o compromiso é "duns 1.000 millóns de euros ao ano".

"E en Galicia vemos como se foi investindo. A de Cataluña é unha cifra razoable en relación á súa poboación e ás súas necesidades de infraestruturas", recalcou, antes de engadir que "a clave" non é só a contía, senón tamén ver cal é "a execución efectiva" dese orzamento, para extraer unha conclusión sobre o impacto do investimento.

"PSEUDOGOBIERNO"

A continuación, o xefe do Executivo fixo fincapé en que resulta "interesante" comprobar que Rajoy convoca un acto para anunciar un investimento nunha autonomía e "o goberno desa comunidade non agarraches á presentación". Ao seu xuízo, é "toda unha explicitación" da "diferenza" entre un Goberno e outro.

"A Generalitat de Cataluña traballa para a Generalitat de Cataluña e o Goberno de España traballa para os cataláns. É a gran diferenza entre un goberno e un pseudogoberno. Creo que iso é suficiente para valorar o que está a ocorrer", remarcou o presidente galego.

"Cando un presidente acode a unha comunidade para presentar o investimento e os responsables do Goberno autonómico non acoden non é un problema de cortesía, senón un problema de que non lles interesan os asuntos dos cataláns; interésanlles os seus propios asuntos e a súa propia supervivencia", afeou.

Non en balde, recalcou que os gobernos autonómicos deben velar polo benestar dos seus cidadáns e subliñou que son "os representantes do Estado" nos seus respectivos territorios, antes de insistir en que el "non lembra" unha situación como a que se deu no acto de Rajoy.

"NON LLES PREOCUPA O BENESTAR DOS CIDADÁNS"

"Non lles preocupa a resolución dos problemas, nin o progreso do seu país, nin o benestar dos seus cidadáns. Nese acto concreto, o Goberno catalán non actuou como Goberno. É o que podo trasladarlles porque é o que penso", recalcou, tras ser preguntado polo cualificativo de "pseudogoberno".

Como segundo argumento, aludiu ao non acatamento das sentenzas dos tribunais ou ao impulso de partidas ligadas ao proceso soberanista con "informes en contra" do Parlament. Ao seu xuízo, a Generalitat "non se dedica a gobernar", senón que ten "outras aspiracións".

"Sen contar que hai outros deputados independentistas aos que só lles preocupa eles mesmos e non acatar sentenzas. Os que queren estar por encima da lei, o que demostran é que están por baixo do seu pobo", resolveu.