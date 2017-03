O secretario xeral de Cultura da Xunta, Anxo Lorenzo, reivindicou este xoves en Ourense a "internacionalización" do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea durante a presentación do libro "Environments", que recolle a colección de imaxes coas que o fotógrafo vasco Jon Gorospe conquistou este galardón fotográfico.

O acto de presentación, na Galería Photo Art de Ourense, contou coa presenza do autor vasco residente en Noruega; do secretario xeral de Cultura da Xunta, Anxo Lorenzo; a responsable de Cultura da Deputación de Lugo, Pilar García Porto e do coordinador do premio, Vítor Nieves.

Anxo Lorenzo cualificou a obra de Gorospe como unha "reflexión atinada e interesante" sobre os problemas que xera a sobreproducción de residuos nos países desenvolvidos.

As obras, en branco e negro, reflicten imaxes de almacenamentos de residuos recollidas en países como España, Noruega, Italia, Francia ou Alemaña. Tamén aparecen vistas aéreas de dez dos maiores vertedoiros do mundo.

"Convida a unha reflexión crítica sobre o que estamos a facer o seres humanos con todo o lixo que xeramos e que non somos capaces de xestionar", sinalou Lorenzo, quen resaltou que "por primeira vez" o galardón recoñecese a obra dun autor de fóra de Galicia.

Para o secretario xeral de Cultura trátase dun feito que ratifica ao Premio Galicia de Fotografía Contemporánea como unha cita con "vocación internacional" e que "lle dá unha dimensión exterior". A este reto respondeu o propio galardoado, Jon Gorospe, que prometeu "tentar ser o mellor embaixador deste premio estea onde estea".

Durante a súa intervención Gorospe cualificou a súa obra como un intento de "fotografar a veladura" que os cidadáns do primeiro mundo ponse nos ollos "ante a catástrofe ambiental".

A responsable de Cultura da Deputación de Lugo, Pilar García, destacou a "satisfacción" da súa entidade por colaborar con este galardón que "serve para motivar á xente" que realiza fotografía contemporánea e "non ten moitas oportunidades" de dar a coñecer a súa obra.

Pola súa banda, o coordinador do Ourense Fotográfico e do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, Nieves, destacou "o camiño de consolidación" deste galardón ao longo do últimos cinco anos.

A PUBLICACIÓN

"Environments" é o último volume da colección de libros de fotografía do Outono Fotográfico (OF), o festival que promove o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea en colaboración coa Consellería de Cultura e Educación e a Deputación Provincial de Lugo.

Ademais desta publicación o galardón supón a posta en marcha dunha exposición itinerante co traballo gañador por distintas cidades de Galicia e do Norte de Portugal.