Os circos con animais serán prohibidos en toda Galicia

Os cirxos con animais salvaxes estarán prohibidos en toda Galicia cando entre en vigor a nova Lei de protección e benestar dos animais de compañía que este xoves presentou o Consello da Xunta. Ata o de agora, esta medida só era aplicada por determinados concellos, que teñen competencia na materia.

Can na rúa

A nova lei busca "loitar ao máximo contra os malos tratos animais e o abandono", segundo dixo o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, durante a súa presentación. Por iso, entre as novidades que incorpora o novo texto é que tipifica de infracción grave os malos tratos animais non só na súa representación como violencia, senón tamén por someter aos animais a condicións hixiénicas e sanitarias cuestionables.

Con todo, a contía das sancións por supostos malos tratos ou abandono manteranse nos termos da lei vixente. Así, os importes de multas que se contemplan van de 100 a 500 euros no caso das infraccións leves; de 501 a 5.000 euros no caso das graves; e de 5.001 a 30.000 euros para as moi graves. Ademais, o persoal funcionario da Administración tamén poderá facer ou participar nas inspeccións, ademais dos veterinarios.

Prohibidas as mutilacións estéticas

A norma recolle a prohibición de todo tipo de ferramentas destinadas a impedir ou limitar a mobilidade dun animal, que lles produza danos ou sufrimentos, ou lles impida manter a súa posición normal.

Dous elefantes do circo | Fonte: Europa Press

Tamén se sinala como obrigación dar de beber e alimentar aos animais durante o transporte; empregar equipos adecuados na carga e descarga que non produzan sufrimento; e queda prohibido o seu transporte nos maleteiros totalmente pechados e sen ventilación adecuada, así como atalos a vehículos de motor en marcha. Do mesmo xeito, quedan prohibidas todas aquelas condutas que supoñan mutilacións nos animais --cortar o rabo aos cans, por exemplo-- co fin único de "manter unhas características de tipo racial ou estético".

Sacrificio de animais

Outras novidades que incorpora a normativa é que o sacrificio dun animal de compañía sempre será prescrito por un profesional veterinario "nos supostos e nas condicións establecidas pola propia lei", e os propietarios non poderán facelo.

Fronte ao abandono, apóstase pola creación de fogares de acollida, cun réxime de acollemento temporal no que se garanta o coidado, atención e condicións hixiénico sanitarias que precise, e estará condicionado á devolución inmediata do animal no caso de que aparecese un adoptante.

Ademais, prohíbese a adquisición de animais de compañía por menores de 16 anos, salvo que conten coa autorización do seu titor legal.

Nova licenza municipal

Outra das novidades da nova norma é a introdución e a obrigatoriedade de identificación en todos os casos de cans, mediante un microchip e a súa inscrición no Rexistro galego de identificación de animais de compañía; unha medida que axudará a minorar a secuela do abandono, ao permitir a identificación do titular do animal.

No caso de animais potencialmente perigosos, ademais de establecer o seu concepto e concretarse as razas de can que teñen tal consideración, fíxase a obrigación de contar previamente cunha licenza municipal para ter un can destas características, que tamén deberá inscribirse no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

Así mesmo, as asociacións de defensa e protección dos animais deberán inscribirse no Rexistro Galego de Asociacións, dada a importancia do labor que desenvolven, polo que se prevé a posibilidade de declaralas como entidades colaboradoras da Xunta e, de ser así, poder subscribir convenios de colaboración con especial énfase na divulgación e educación para ter estes animais.

Sensibilización

Por último, o presidente incidiu en que a Xunta divulgará o contido desta lei entre os escolares e demais cidadáns e velará pola inclusión de contidos relacionados coa protección animal nos programas educativos que se desenvolvan no seu ámbito territorial. Tamén se promoverá a realización de campañas de formación destinadas aos propietarios de animais.

Ademais de recalcar que este proxecto lexislativo é froito do diálogo, Feijóo remarcou que o novo documento recolle a creación do Comité Consultivo para a Protección Animal, no que estarán representados a Xunta, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), as asociacións de protección e defensa dos animais, o Consello Galego de Colexios Veterinarios, e entidades ambientais.