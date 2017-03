O exalcalde de Lugo José Clemente López Orozco mostrouse este xoves "satisfeito e contento" despois de que se ditou o arquivo da causa que se seguía contra el relativa á fábrica da luz, unha das ramas da 'Operación Pokémon'.

Xosé López Orozco | Fonte: Europa Press

"É un auto claro e contundente, onde se afirma con toda rotundidade no que se refire a Orozco, alcalde de Lugo ata 2015, faise constar que non se aprecia no relativo a esta causa comportamento delituoso algún", defendeu. Nesta peza investigar a concesión da fábrica da luz e o contrato de publicidade dos buses urbanos de Lugo.

Orozco recalcou que "xa o sabía", resignándose a que "o triste é que isto empezase". "Eu sempre dixen que era inocente e agora isto está corroborado por un xuíz co sobresemento sobre a chamada peza da fábrica da luz", manifestou.

A López Orozco aínda lle quedan tres causas máis polas que é investigado; a ORA e o guindastre municipal, pezas tamén derivadas da 'Pokémon', ás que se suma a de Ou Garañón, na que tamén se investiga ao exsecretario xeral do PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, pola súa etapa como concelleira no Concello de Lugo.

Dun dos procesos, Orozco avanzou que os seus avogados van pedir tamén o sobresemento, en concreto o relativo ao guindastre municipal. O outro, segundo corrobora, igualmente está "a piques de prepararse e o de Ou Garañón que está a se estudar".

Por iso, Orozco confía en que "conclúan igual, cun arquivo". "Porque son inocente e sempre defendín esa inocencia", insistiu. "Agora só quédame estar contento e agradecer a confianza que moitos lucenses tiveron nas miñas palabras porque me coñecían e sabía cal era o meu comportamento", concluíu.

"MOI BOA NOTICIA"

Respecto diso, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, cualificou este xoves de "moi boa noticia" do arquivo da causa da fábrica da luz relariva ao exalcalde José López Orozco e o exconcejal Lino González Dopeso.

O xuíz de reforzo do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo foi o encargado de pechar a instrución, aínda que abre peza separada ao exconcejal Francisco Fernández Liñares por suborno e branqueo de capitais.

Antes de arrincar o pleno ordinario do Concello de Lugo, Méndez comentou que o arquivo pon de manifesto "o bo facer" dos técnicos municipais e os políticos, encabezados por López Orozco.

"Creo que ademais mostra ese medo existente pola parte técnica e política por ser escrupulosos cos procedementos, porque calquera pode ser imputado facilmente", advertiu.

Así mesmo, a rexedora socialista instou a continuar na senda do "bo facer" ante "o exceso xudicial nos procedementos" que "o único que fai é dano á cidade retardando todo".