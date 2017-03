O director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, subliñou este xoves que o fomento do uso da lingua galega, sobre todo entre o público infantil e xuvenil, é "un eixo central" das iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) do ente público.

Comisión CRTVG | Fonte: Europa Press

En comisión parlamentaria, despois de que a deputada do PPdeG Raquel Arias se interesase por este asunto, Sánchez Izquierdo incidiu en que o idioma propio é "a razón de ser" dos medios públicos galegos, ata o punto de ser unha cuestión "absolutamente prioritaria e fundamental".

Destacado este extremo, puxo en valor que o impulso da RSC foi desde a súa chegada "un eixo estratéxico clave", co que a CRTVG foi "pioneira" na súa introdución no sector dos medios de comunicación audiovisuais en España.

"Entendiamos que era unha demanda crecente na sociedade desenvolver un protocolo para as relacións cos distintos públicos e os distintos grupos de interese", interpretou Sánchez Izquierdo, quen apuntou tamén que este tipo de estratexias axudan a "xestionar mellor a propia organización".

Así mesmo, aludiu ao Informe de Progreso vinculado ao Pacto Mundial de Nacións Unidas --"unha auditoría da actividade social da CRTVG"-- para destacar que "obriga" á compañía a "mellorar cada ano".

"MELLORAR"

Ao fío diso, explicou que a "mellora" non só se experimenta nos contidos, senón tamén na atención a "colectivos ás veces máis esquecidos", desde o cooperativismo á discapacidade, cun tratamento da información "mellor".

Con todo, dado que se trata de "un estímulo transversal" para toda a organización, afecta --enumerou-- ás relacións laborais, ao control dos refugallos e á xestión enerxética, entre outras cuestións.

TRABALLO POLA IGUALDADE

Na mesma comisión, a deputada socialista Noela Blanco recriminou ao director xeral que os medios públicos galegos manteñan "tinguiduras de mamachicho" que levan á "cosificación" do corpo da muller mesmo no enfoque dalgunhas noticias.

Por iso, pediu "coidar" estes aspectos tras preguntar cantos contidos dedicados á promoción da igualdade entre homes e mulleres se emitiron na radio e a televisión públicas ao longo do ano pasado.

Con todo, Sánchez Izquierdo ofreceu os datos da última semana do mes pasado, na que se emitiron 408 pezas de cuestións relacionadas coa muller (308 delas, sobre violencia machista), con máis de 15 horas de programación.

E, aínda que non descartou que se puideron cometer "erros" ou "imperfeccións", puxo en valor o traballo en materia de igualdade da CRTVG. Proba diso é, tal e como apuntou, que as mulleres son o 40 por cento do persoal da compañía e o 41 por cento dos seus directivos.

HORAS DE DOBRAXE

A continuación, a parlamentaria de En Marea Paula Vázquez Verao denunciou a caída do gasto en dobraxe dos medios públicos galegos, co que afecta a un sector económico e á normalización do idioma propio.

Respecto diso, Sánchez Izquierdo atribuíu a redución destes investimentos á caída do seu propio orzamento, co que aumentaron a produción propia e as redifusións. Con todo, apuntou que en 2015 dobráronse case 230 horas de contidos audiovisuais (121 horas de animación infantil, 46 de series, 44 de cinema e 15 de documentais), cun custo superior ao millón de euros.

Finalmente, a preguntas da deputada do BNG Olalla Rodil sobre os baixos índices de audiencia da TVG-2, Sánchez Izquierdo non descartou que se reformulen por completo os seus contidos. Neste punto, a nacionalista suxeriu emular a outros países europeos e introducir informativos pensados para os mozos, non tanto pola súa temática como polo seu ton e vocabulario.