O Supremo reduce as condenas aos procesados por secuestro dun madeireiro de Cambre (A Coruña)

O Tribunal Supremo reduciu as condenas aos oito condenados polo secuestro dun madeireiro de Cambre (A Coruña), que se produciu na localidade de Aranga en xaneiro de 2014.

Segundo o fallo, recollido por Europa Press, redúcese de 11 anos e medio de cárcere a oito anos a pena aos seis principais implicados, que foron condenados por delitos de secuestro e tenencia ilícita de armas.

No caso do delito de secuestro, redúcese a pena de nove anos imposta inicialmente pola Audiencia da Coruña a sete anos de prisión, ao estimar o Supremo que non debe aplicarse a agravante de aproveitamento da circunstancia do lugar --antiga agravante de despoblado-- para cometer os feitos.

En canto ao matrimonio propietario da vivenda onde estivo o secuestrado, que foron condenados por ser cooperadores necesarios do secuestro, redúceselles a pena de seis anos e medio a seis anos de cárcere.

FALLO DA AUDIENCIA

Na súa sentenza, a Audiencia coruñesa condenou a Jesús Mejuto Paredes -considerado polos investigadores como o xefe da trama-; José Manuel Mejuto Paredes, José Miguel Mejuto Rivera, Jesús Manuel Miguélez García, Ramón Mosquera Tarrío e Isabel Martínez Silva, como "autores directos e persoais criminalmente responsables" dun delito de secuestro.

Por iso, impúxolles unha pena de nove anos de prisión e, ao cinco primeiros, súmalles tamén unha pena de dous anos e seis meses de cárcere por un delito de tenencia ilícita de armas.

Así mesmo, ao matrimonio integrado por Miguel Martínez Cadrado e Esther Silva Taboada -en cuxo alpendre mantiveron ao empresario ata a súa liberación pola Guardia Civil- consideroulles "cooperadores necesarios" do delito de secuestro.

ARGUMENTOS DO SUPREMO

Agora, o Supremo argumenta que, polos feitos que se declaran probados, non estaba excluída en absoluto a presenza de persoas que puidesen pasar polo lugar onde se produciron os feitos.

Tamén sostén que a maior facilidade para privar de liberdade á vítima veu determinada, neste caso, "pola pluralidade dos agresores" e, sobre todo, pola exhibición de armas de fogo coas que se ameazou á vítima.

Respecto da condena por tenencia ilícita de armas, rebáixase de 2 anos e medio a un ano. O motivo é que a Audiencia da Coruña xustificou a gravidade da pena no feito de que as armas se usaron para cometer un delito de secuestro, o que non é posible, segundo o Supremo, porque esa gravidade xa se tivo en conta para individualizar a pena por este último delito.

PRIMEIRO PERMISO

Mentres, nun comunicado o letrado da defensa penal de Jesús Mejuto Paredes e José Miguel Mejuto Rivera, considerados autores principais do secuestro, o avogado Antonio Salceda, destaca a rebaixa da pena aos seus clientes en tres anos.

"Dado que se rebaixou a condena e tendo en conta o tempo que xa levan en prisión, pronto gozarán do seu primeiro permiso penal", apostila tras o seu recurso contra o fallo da Audiencia da Coruña en febreiro do ano pasado.