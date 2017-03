Galicia cumpre o obxectivo de déficit de 2016, ao pechar o ano no 0,54% do PIB

Galicia cumpriu o obxectivo de déficit de 2016, ao pechar o ano no 0,54% do seu produto interior bruto (PIB), por baixo do límite marcado para as comunidades no 0,7%.

Só seis autonomías incumpriron o obxectivo de déficit público establecido para o ano pasado, aínda que unha delas, Catalunya, quedou ás portas tras reducir os seus números vermellos do 2,88% (5.879 millóns) ao 0,93% (1.968 millóns) nun ano. O conxunto das comunidades pechou o exercicio pasado no 0,82%, menos da metade do 1,74 por cento de 2015.

As incumplidoras en 2016 foron: Murcia (1,7% de déficit), Estremadura (1,61%), Comunidade Valenciana (1,53%), Cantabria (1,47%), Aragón (1,08%) e Catalunya (0,93%).

Pola súa banda, Galicia (0,54%) situouse como quinta comunidade con menor taxa de déficit en España. Con mellores cifras están: Canarias (0,33%), Baleares (0,41%), Asturias (0,49%) e A Rioxa (0,52%).

Deste xeito, Galicia queda así cun déficit lixeiramente inferior ao 0,57% co que pechou 2015. Por entón foi a segunda autonomía con mellor resultado, mentres que agora pasa ao quinto posto.

PRINCIPAIS DESCENSOS

O resto das autonomías que cumpriron o obxectivo son: Andalucía (0,65%), Castela-A Mancha (0,72%), Castela e León (0,62%), Madrid (0,63%), Navarra (0,67%), e País Vasco (0,71%). En canto ás entidades locais, volveron ter superávit, do 0,64%.

En canto aos principais descensos dun ano para outro, destaca o axuste en Catalunya; o de Murcia, do 2,58 ao 1,7; tamén Asturias pasou do 1,57 ao 0,49 por cento; Castela-A Mancha, do 1,62 ao 0,72, e Navarra, do 1,38 ao 0,67 por cento.

A única comunidade que empeora a súa cifra é o País Vasco, aínda que dentro do cumprimento do déficit: pasa do 0,67 en 2015 ao 0,71 en 2016.

"POSITIVO"

"É un peche moi positivo, supera a idea de que as comunidades están descontroladas", dixo o ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, na presentación dos datos do ano 2016.

O ministro admitiu que "parte" da explicación do ocorrido con ese seis comunidades é a súa peor situación no sistema de financiamento autonómico, que está en revisión, e "non é casualidade que haxa esas diferenzas", pero defendeu en calquera caso o esforzo de redución de todas elas dado o punto do que partían.

DEFENSA DA LEI DE ESTABILIDADE

Montoro defendeu o esforzo das autonomías para reducir o déficit nos últimos anos e encomiou que dedicaron os recursos dos que dispuxeron o ano pasado para reducir os números vermellos.

Pero tamén subliñou a importancia de que se manteñan as limitacións legais ao gasto, a Lei de Estabilidade, porque obriga a gobernos locais e autonómicos que, pola súa ideoloxía, terían outra política, dixo.

"Hai concellos de Podemos que teñen superávit porque o esixe a lei, se fóra por eles non o farían. Pero están en España con esas leis vixentes, por iso é importante non cambiar as políticas nin a lexislación", dixo.

NOVOS ORZAMENTOS

O ministro asegurou que os bos datos de 2016 deixan o escenario en "mellor situación" para negociar o novo sistema de financiamento autonómico, que levan adiante un grupo de expertos elixidos polas comunidades e o Goberno.

Montoro non quixo falar desta cuestión e tampouco foi máis aló sobre reclamacións autonómicas como a quita da débeda das CC.AA. co Estado, a través de instrumentos como o Fondo de Liquidez Autonómica.

Explicou que o marco para falar desta cuestión será precisamente o sistema de financiamento, pero admitiu que é "unha opción máis" das que se estudan.

O ministro dixo tamén que este ano pode haber novos recursos para as autonomías, que as incumplidoras non terán que limitarse a reducir gasto para poder estar dentro do obxectivo de déficit, pero avisou que todo depende de que se aproben os Orzamentos do Estado.

"Que pasa se non se aproban? Pois que non temos habilitados os novos recursos para as comunidades, teriamos que expornos o seguinte dilema", advertiu.