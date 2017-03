A xogadora do Santiago Futsal e estudante da USC Itztel Cruz agradeceu ao equipo médico do CHUS o seu labor para axudarlle a gañar o seu "partido máis difícil" logo do grave atropelo que sufriu o pasado 8 de xaneiro nun paso de peóns do barrio de Conxo de Santiago.

A mexicana Itzel Cruz cos médicos do CHUS | Fonte: Europa Press

"Non hai nada que non se poida vencer", declarou a mexicana, que compareceu este xoves acompañada polo equipo médico que a atendeu na súa estadía no Hospital Clínico de Santiago, onde estivo ingresada máis dun mes.

Itzel ingresou o 8 de xaneiro en estado crítico no hospital santiagués, polo que permaneceu na Unidade de Coidados Intensivos durante máis de dúas semanas con respiración asistida polas feridas sufridas nun dos seus pulmóns tras quedar atrapada debaixo do coche no atropelo.

Cruz recupérase das súas lesións xa na súa casa e acompañada pola súa nai, que se desprazou a Santiago días despois do accidente. A mexicana mostrouse contenta pola evolución da súa recuperación, un proceso "lento" pero que avanza "sen ningún retroceso"

RECUPERACIÓN AVANZA "MOI BEN"

Debido ao atropelo, Itzel Cruz sufriu facturas na súa cadeira e na pelvis, así como a rotura de varias costelas e feridas graves nun dos seus pulmóns, aínda que indicou que a recuperación disto último avanza "moi ben" e que recuperará a súa capacidade pulmonar "ao 100 por cen".

Todo iso grazas, como lembrou, ao traballo do equipo médico do CHUS, non só á hora da recuperación física --na que tivo pasar por varias operacións quirúrxicas-- senón no aspecto anímico, que lle fan lembrar os "momentos bos" que pasou durante o seu ingreso.

SANTIAGO FUTSAL: "SEGUNDA FAMILIA"

Así mesmo, tamén tivo palabras de agredecimiento para a súa "segunda familia": o Santiago Futsal; que lle renderá homenaxe o vindeiro domingo durante o partido do equipo de Primeira División, onde Itzel Cruz realizará o saque de honra.

Pasados os momentos máis críticos, Itzel Cruz encara con optimismo o inicio dunha nova fase da súa recuperación, na que nun mes espera poder empezar a camiñar e, deste xeito, encarar o proceso de "rehabilitación completa".

A mexicana cursa estudos de posgrao na Universidade de Santiago de Compostela, onde reside desde hai máis de dous anos. O accidente frustrou a súa intención de ir de vacacións ao seu país, que non visita desde a súa chegada á capital galega, unha viaxe que tiña previsto para o pasado mes de febreiro pero que terá que atrasar ata que o autoricen os médicos.

Por último, agradeceu as mostras de apoio recibidas tras o accidente por parte da cidadanía de Santiago e do mundo do fútbol sala en xeral, que se envorcou con Itzel Cruz a través das redes sociais.