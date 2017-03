O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, volveu a incidir en que "política" a seguir na xestión do aeroporto Rosalía de Castro-Lavacolla de Santiago debe pasar por "non competir" coas outras terminais galegas senón apostar pola "internacionalización" apoiándose no "atractivo que dan as cifras, a localización e as conexións".

Martiño Noriega na asemblea de Anova en Pontevedra | Fonte: Europa Press

Así se expresou este xoves o rexedor compostelán a preguntas dos medios días despois do inicio das conexións da compañía aérea Lufthansa entre Santiago e Alemania; unha chegada que considera "moi boa para a cidade" e que espera "consolidar" de face a próximas tempadas, xa que a presenza da aerolínea xermana só está garantida ata o próximo mes de outubro.

Deste xeito, desmarcouse de "a liña de xestión que reivindica desde hai tempo" o Concello de Vigo co aeroporto de Peinador, centrada, segundo Noriega, en "pagar compañías con fondos públicos moi por encima das outras cidades", tamén en comparación con "no número de pasaxeiros" respecto de Lavacolla e Alvedro.

"A política ten que ser buscar novas liñas e novos destinos, non competir", aseverou, para logo sinalar que o goberno local aposta por "estabilizar como aeroporto referente do país o Rosalía de Castro" a través de "a internacionalización".

E é que Noriega cre que Santiago ten a "responsabilidade" de asumir "a centralidade" que ten o aeroporto compostelán en Galicia, polo que é necesario continuar a liña de apertura de "novas liñas" e, deste xeito, "aproveitar o atractivo" que ofrecen "as cifras, a localización e as conexións" de Lavacolla.

COMPETENCIAS AEROPORTUARIAS

Respecto da posibilidade de reclamar a xestión aeroportuaria como competencia autonómica, o primeiro edil indicou que "sempre" defende para Galicia "cantas máis competencias mellor" porque "ninguén xestiona mellor a súa casa que os que habitan nela".

Con todo, manifestou que, dentro do "marco actual", a aposta de Santiago ha de pasar por "amplificar o efecto" do Rosalía de Castro-Lavacolla como "aeroporto de referencia con peso específico no noroeste peninsular".