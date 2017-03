O Porto de Vigo acollerá en maio un simulacro de emerxencia marítima para testar a coordinación entre administracións

O Porto de Vigo acollerá o próximo mes de maio un simulacro de emerxencia marítima, polo que se porá a proba o Plan de Protección do Porto, comprobaranse os medios de evacuación e os buques afectados, e verificaranse os procedementos de actuación, comunicación e coordinación entre as administracións con competencias no mar.

O Porto de Vigo acollerá en maio un simulacro de emerxencia marítima | Fonte: Europa Press

Tal e como informou a Autoridade Portuaria de Vigo, este evento terá lugar na Terminal de Transbordadores de Bouzas e contará coa participación da Armada española, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, Subdelegación do Goberno, Concello de Vigo, Xunta de Galicia e a propia Autoridade Portuaria.

Este xoves celebrouse unha reunión preparatoria deste exercicio, denominado 'Marsec-17', cuxa finalidade é planificar e coordinar a todas as administracións participantes ante un suceso de seguridade marítima. Estas manobras enmárcanse na estratexia de seguridade marítima nacional, cuxo fin é manter a liberdade de navegación e protexer as infraestruturas e o tráfico marítimos.