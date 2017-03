A secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, opinou que a situación interna de Podemos Galicia "non é transcendental", á vez que criticou aos medios de comunicación por dar "importancia" a estas cuestións por enriba do seu traballo parlamentario.

Carmen Santos, entrevistada en Radio Galega | Fonte: Europa Press

Así se expresou este xoves a tamén deputada de En Marea nunha entrevista concedida á Radio Galega, na que se mostrou crítica con "a voz" que recibe a formación morada nos medios públicos galegos, palabras polas que foi reprendida polo condutor do espazo, Kiko Novoa, que tachou de "inxusto" o comentario de Santos.

Así as cousas, Carmen Santos indicou que "non é transcendental" a situación interna do Consello Cidadán Autonómico (CCA) de Podemos Galicia, onde existen dúas posicións enfrontadas: os afíns á secretaria xeral e os "críticos" coa súa xestión.

O pasado sábado, o CCA de Podemos Galicia decidiu a creación dunha "comisión de consensos" integrada por tres representantes de cada sensibilidade dentro do órgano de dirección da formación morada galega. Dita comisión ten como obxectivo abordar a "interpretación" dos documentos saídos de Vistalegre II --conclave estatal de Podemos-- e a súa aplicación en Galicia.

COMISIÓN DE CONSENSOS

Con todo, os nomes das persoas que asumirán o seis postos desa comisión aínda non foron revelados, a pesar de que desde a dirección do partido fixouse o luns para definir a conformación do devandito órgano.

Deste xeito, na entrevista deste xoves Santos afirmou que un dos membros desa comisión non pertencerá a ningunha das dúas correntes existentes dentro do CCA.

Con todo, Santos cre que a comisión de consensos "non é unha cuestión transcendental" e que "o relevante" é que a formación morada está "a traballar para solucionar" estas diferenzas, á vez que criticou que desde os medios de comunicación póñase o foco neste tipo de cuestións internas e non sobre o traballo parlamentario dos seus deputados.

"Non nos parece correcto que quede invisible o 90 por cento do traballo que facemos, como que propuxemos un fiscal anticorrupción en Galicia e que o PP votou en contra", apostilou.

O seu TUIT E O DE CASSANDRA

Santos tamén foi preguntada sobre o seu tuit sobre violencia machista con motivo do Día da Muller que xerou unha polémica pola que, mesmo, os deputados populares no Parlamento galego chegaron a plantar á deputada de En Marea durante unha das súas intervencións no Pazo do Hórreo.

En relación a iso, incidiu en que non chegou a "aclarar" se cometera un erro ortográfico polo que se relacionaba os asasinatos machistas directamente co PP. "Os cidadáns entenderon perfectamente o que quixen dicir", remarcou Santos, para logo engadir que "os recortes matan".

Por último, cualificou de "aberración" a sentenza de cárcere para unha tuitera por realizar chistes relacionados co asasinato de Carrero Blanco.