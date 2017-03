O alcalde de Ponteceso (A Coruña), o socialista Lois García Carballido, reivindicou este xoves o seu "compromiso" coa igualdade e co combate da violencia machista. "É a prioridade número un", salientou.

En declaracións a Europa Press, o rexedor lembrou que unha das primeiras entrevistas que solicitou cando accedeu ao cargo foi coa secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, para tentar abrir un centro de información á muller (CIM) no seu municipio. No entanto, como relatou, a débeda herdada do anterior goberno municipal, que alcanza o cinco millóns de euros, impediu a súa posta en marcha.

Así pois, asinou un convenio co próximo municipio de Carballo para que as mulleres de Ponteceso poidan acceder a este servizo; un procedemento similar ao pechado co punto de intervención para mulleres con diversidade funcional (PIMD) no rural de Cabana de Bergantiños, que xestiona Íntegro, unha entidade pertencente a Cogami (a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade).

De todo iso deu conta García Carballido para paliar a confusión xerada por mor das críticas de Susana López Abella ao alcalde de Ponte Caldelas (Pontevedra) pola súa decisión de "pechar" o CIM, respecto diso do que se informou por erro que a secretaría xeral referiuse ao concello de Ponteceso.