Amnistía Internacional (AI) convocou este sábado, no marco da campaña '#XustizaParaSiria', unha mobilización en pleno centro da cidade de Vigo para "pedir xustiza para os millóns de vítimas do conflito de Siria e que os responsables sexan investigados e axustizados".

A cita, que coincide co sexto aniversario da crise en Siria, será ás 11,00 horas deste sábado no cruzamento entre as rúas Príncipe e Urzáiz. Terá como obxectivo esixir que os líderes mundiais "emprendan accións inmediatas para ofrecer xustiza, verdade e reparación aos millóns de vítimas do conflito".

En concreto, Amnistía Internacional reclama que os gobernos "poñan fin á impunidade e fagan realidade a rendición de contas para o pobo cerco", a través do mecanismo de investigación aprobado por Nacións Unidas e a aplicación do principio de xurisdición universal para axuizar aos responsables.

"Tras seis terribles anos, non hai escusa para permitir que os horrendos crimes de dereito internacional que se están cometendo en Siria queden impunes", subliñou a portavoz de AI Vigo, Antía Pérez, que en relación á prisión militar de Saydnaya mantivo que "os asasinatos, torturas e desaparicións son, sen dúbida, crimes de lesa humanidade".