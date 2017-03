Gadisa xera 100 empregos directos co catro primeiras aperturas de 2017 en Galicia e Castela e León

Gadisa suma 100 postos de traballo creados no actual exercicio económico coa inauguración do catro primeiros Supermercados Gadis de 2017.

Gadis abre un supermercado en Salamanca | Fonte: Europa Press

Ás anteriores aperturas no Barco de Valdeorras, As Pontes de García Rodríguez e Ávila únese agora Salamanca, cun punto de venda co que a compañía segue o seu plan de expansión en Castela e León.

O novo establecemento da capital salmantina, segundo explica Gadisa nunha nota, atópase na Avenida dos Cipreses, no número 27.

Trátase do cuarto establecemento na cidade e supón a creación de 45 empregos directos, polo que a empresa de distribución xa conta con case 1.100 traballadores na devandita comunidade.

As instalacións do novo Supermercado Gadis de Salamanca seguen a liña das últimas aperturas da empresa de distribución: "amplitude, con 1.590 metros cadrados de superficie total, e comodidade, con luminosas seccións e servizo de parking gratuíto", segundo sinala.

"O establecemento ofrece tamén un amplo fornecido de máis de 10.000 artigos de marcas recoñecidas a prezos moi competitivos, ademais de produtos de marca propia", engade. Os clientes poderán achegarse a realizar as súas compras nun horario ininterrompido de 9,00 a 21,30 horas.

Destacan no novo Gadis as seccións de fresco, nas que un equipo de profesionais especializados en diferentes áreas prestará unha atención totalmente personalizada aos clientes.

No caso do peixe e o marisco, a compañía mantén a súa estratexia, para tratar de proporcionar a máxima frescura e calidade aos clientes. O establecemento recibirá diariamente produtos procedentes das principais lonxas de Galicia seleccionados na mesma xornada.

A compañía tamén contribúe á sustentabilidade do sector agroalimentario ofrecendo unha ampla variedade de produtos locais e autóctonos, mediante o acordo de colaboración que a empresa ten con pequenos e medianos provedores e cooperativas.

Gadisa alcanza 217 Supermercados Gadis, 12 Cash Ifa e 163 Claudio franquiciados en Galicia e Castela e León. Desde xaneiro de 2017 inaugurou catro Supermercados Gadis e cinco Claudio Express.