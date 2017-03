(AM)Consello.-O novo plan galego de igualdade sobe os seus fondos a 391 millóns e prioriza combater a violencia machista

O novo plan galego de igualdade, que o Executivo que lidera Alberto Núñez Feijóo porá en marcha para o catro anos desta lexislatura, contará cun orzamento de 391 millóns, un 77 por cento máis que o anterior (correspondía a tres exercicios) e que priorizará, entre outras liñas, a loita contra a secuela da violencia machista.

Ou titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá en rolda de pren | Fonte: Europa Press

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo explicou que, xunto ao combate á violencia machista, este plan apostará tamén por integrar a forma transversal a igualdade e acometer medidas --contempla 252-- que a fomenten en todos os ámbitos.

"Este é o plan máis ambicioso de igualdade que aprobou un Goberno", manifestou o mandatario galego, quen recalcou a súa vontade de que sexa "útil".

O documento está composto por tres grandes capítulos e o primeiro repasa a integración do principio de igualdade nas políticas e accións do Goberno (59 millóns de euros). Entre outras cuestións, aborda a extensión da flexibilidade horaria e o teletrabajo na Administración autonómica.

Igualmente, contempla actuacións publicitarias que sensibilicen respecto ao uso dunha linguaxe e imaxe de carácter inclusivo; e tamén ao impulso da igualdade nas subvencións para as unidades de investigación, na liña do disposto polo Plan de muller e ciencia.

A nova estratexia comprende, ademais, un proxecto de decreto que impulsa a formación en igualdade e contra a violencia de xénero para o persoal da Administración autonómica.

ÁREAS ESTRATÉXICAS

O segundo capítulo do plan, con 309 millóns de euros, concreta o cinco áreas estratéxicas para a igualdade e as medidas concretas dentro de cada unha delas.

O eixo de igualdade na educación e nos valores recolle iniciativas como a formación en igualdade para os docentes, accións de apoio familiar para reducir o absentismo dos menores de etnia xitana e aumentar a implicación familiar na educación, sensibilizar na tolerancia á diversidade sexual, difundir a información en materia de igualdade entre a comunidade educativa, e realizar talleres e actividades específicas para os nenos.

Outro dos eixos cínguese ao fomento da conciliacion, para o que se promoverá o uso de permisos de conciliación para homes e seguiranse pondo en marcha servizos de atención á infancia, servizos de apoio á conciliación nas contornas empresariais. Tamén se reafirmará a aposta polos comedores escolares.

A Xunta tamén aspira a reducir a brecha de desigualdade no apartado laboral con medidas como "máis peso" ás mulleres nas axudas para establecerse como autónomas; ou estimular as iniciativas empresariais impulsadas por mulleres; impulsar a contratación de investigadoras para os centros de coñecemento; e identificar aquelas profesións nas que non traballan moitas mulleres, para estudar posibles iniciativas a levar a cabo.

Na área de benestar, englóbase o fomento do deporte feminino, o programa de detección precoz de cancro e o apoio aos centros de información á muller, entre outros.

23 MILLÓNS CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA

En canto ao terceiro e último capítulo deste VII Plan estratéxico pola igualdade de oportunidades, Feijóo afirmou que aborda a loita contra a violencia machista, ao que se destina máis de 23 millóns de euros ata 2020.

A primeira área estratéxica céntrase na prevención e sensibilización, con medidas a favor dun uso responsable das tecnoloxías por parte dos menores, accións formativas en centros educativos e formación dos profesionais en servizos sociais.

A segunda actúa na intervención e atención ás mulleres vítimas de violencia machista e menores ao seu cargo --co que se amplían as axudas periódicas a estas mulleres que garanten a súa independencia económica--.

Nela tamén se inclúen axudas para a súa inserción laboral, liñas de apoio ás entidades que axudan ás vítimas de violencia e trata, e o seguimento dos casos de violencia e garantía da defensa xurídica inmediata.