Rural.- A Xunta destina 65 millóns a axudas para a mellora de explotacións e facilitar a incorporación de mozas

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou este xoves que o seu Executivo destinará 65 millóns de euros ás axudas para a mellora de explotacións, facilitar a incorporación de mozas á actividade agraria e impulsar pequenas granxas.

Na rolda de prensa posterior á reunión do seu Goberno, Feijóo sinalou que, deste xeito, destinaranse a este fin 4,3 millóns de euros máis do que se executou en 2016.

En concreto, precisou que a axuda que máis crece é a destinada a apoiar o desenvolvemento de pequenas explotacións, cuxa contía se multiplica por 10, pasando dos 480.000 euros que se executaron en 2016 aos 5 millóns de euros que se destinarán este ano. Outros 40 millóns destinaranse a plans de mellora e os 20 restantes á incorporación de mozas.

Segundo subliñou, o obxectivo das achegas é mellorar a estrutura produtiva das explotacións galegas para facelas máis rendibles e competitivas, avanzar cara a un adecuado equilibrio dos factores de produción das explotacións agrarias ou continuar co impulso do rexuvenecemento do sector, entre outras cuestións.

'IXP VACA E BOI DE GALICIA'

Por outra banda, segundo informou a Xunta, o Consello foi informado este xoves de que a Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Vaca e Boi de Galicia xa está aprobada a nivel nacional, polo que será publicada nos próximos días no Diario Oficial de Galicia (DOG).

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente deu o seu visto e prace a este novo selo de calidade que amparará a carne fresca das vacas e bois de razas galegas.

O seguinte paso pasa por que esta indicación teña recoñecemento europeo. Para iso, o ministerio trasladará a documentación á Unión Europea para alcanzar o amparo no ámbito comunitario.