Consello.- Galicia non renuncia á Axencia do Medicamento, pero Feijóo di que primeiro hai que ver se vén a España

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que Galicia "está preparada" para albergar a Axencia Europea do Medicamento (EMA, nas súas siglas en ínguas) e que non se retira da aposta por acollela, pero matizou que primeiro hai que ver se España logra que se asente no seu territorio.

Ou titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá en rolda de pren | Fonte: Europa Press

No marco do 'Brexit', a EMA é un dos organismos que terá que ser recolocado xa que contaba coa súa sede en Londres. Nesta conxuntura e pese ao ofrecemento de Galicia, o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, no medio do desafío soberanista, defendeu que se dará a batalla para que esta se vaia a Barcelona.

"Tecnicamente Galicia está preparada para albergar esta axencia. Pero é algo prematuro, imos ver se España a consegue, primeira incógnita, e despois seguiremos falando como vai a liga. Pero aínda non estamos clasificados", subliñou Feijóo, preguntado este xoves respecto diso.

Ao tempo, o presidente autonómico incidiu en que a comunidade non renuncia a este organismo, pero tamén admitiu que Galicia xa conta con outra axencia europea: a de Pesca.

PREOCUPACIÓN POLA PESCA

Precisamente, sobre o impacto do 'Brexit', Feijóo esgrimiu que a pesca é unha área que lle preocupa especialmente e engadiu que, en canto haxa unhas conclusións sobre a posible afección, serán remitidas ao Goberno central.

Tamén aludiu ao impacto que podería ter noutros sectores ligados á maquinaria, ao téxtil ou á manufactura, cuestión que deu por feito que xa avalían as empresas.

En canto ao impacto, subliñou que non é fácil determinalo nin pode facelo de forma unilateral unha autonomía, aínda que incidiu en caída de líbraa, que "xa está por baixo do euro".

"As capacidades para importar terán dificultades, pero exportar será máis fácil. Non é un tema que, a nivel dunha comunidade, podamos valorar, pero si nos preocupa o tema da pesca", resolveu.