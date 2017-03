O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este xoves non ter "máis que engadir" despois de que o Tribunal Supremo e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), na liña do que recomendaba a Fiscalía, decidisen arquivar as actuacións relativas aos agasallos do Nadal que Monbus enviou a varios dirixentes e autoridades.

Ou titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá en rolda de pren | Fonte: Europa Press

Entre os destinatarios, no seu caso de botellas de viño Veiga Sicilia, atopábase o propio Feijóo, quen na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta lembrou que el xa trasladou a súa "tranquilidade" desde o momento no que transcendeu que a instrutora da 'Operación Cóndor', Pilar de Lara, enviara unha exposición razoada ao TSXG.

"Eu sei como actúo, así que mesma tranquilidade e serenidade. Se o que fixen e o que fago, así que mesma tranquilidade e serenidade desde o principio. Falaron a Fiscalía, o Supremo e o TSXG, e eu non teño máis que engadir", concluíu.