O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este xoves que a Consellería de Economía estudará modificar os criterios e a posibilidade de "revisar á alza" o tope de renda para acceder ás axudas habilitadas para evitar cortes de luz e contribuír ao pago dos recibos por parte das familias con menos recursos económicos.

O obxectivo é que, con esta ampliación do límite de renda, o billete social eléctrico poida chegar a máis xente. E é que, segundo publica 'Faro de Vigo', dos 2,7 millóns reservados en 2016, só destináronse 500.000 euros a axudar a pagar a luz de familias sen recursos.

Preguntado respecto diso tras a reunión semanal do seu Goberno, Feijóo replicou que "todas" as solicitudes foron atendidas e ligou que non se esgotase o crédito con que, "probablemente, non se dimensionaron ben as dificultades".

"Pensabamos, dado que había bastantes noticias e preocupación na sociedade, que había moita xente con pobreza enerxética. En consecuencia puxemos un límite de renda en relación con escasísimos recursos económicos, e comprobamos que non esgotabamos o crédito probablemente porque non había esa dificultade de pobreza enerxética que inicialmente tiñamos prevista", reflexionou.

"Supoño que sempre que subamos a renda podémonos atopar con máis xente que lle interesa que lle paguemos parte da luz", sinalou o presidente, en relación á posible modificación de criterios.