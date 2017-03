Un mozo galego morre tras sufrir un golpe de onda e caer ao mar en Tenerife

Un mozo galego e unha muller, de 35 e 60 anos de idade respectivamente, faleceron tras sufrir un golpe de onda e caer ao mar en Tenerife, segundo informou o Centro Coordinador de Emerxencias e Seguridade 112.

Os feitos ocorreron na tarde do mércores, nas piscinas naturais de Santiago del Teide, onde mobilizáronse efectivos de emerxencias tras recibir unha alerta de que catro persoas foran golpeadas por unha onda e caeran ao mar.

Seguidamente, activáronse diferentes recursos que rescataron da auga, sen vida, ás dúas persoas citadas, mentres que unha terceira que se tirou á auga para tentar rescatalos, puido saír polos seus propios medios.

Así mesmo, os primeiros indicios apuntan a que o mozo falecido acudiu a auxiliar á muller, en primeiro lugar, e que ambos os arrastrados pola auga.

Así mesmo, hai unha cuarta persoa que se buscou durante a tarde e non se puido localizar. Durante a noite continuouse en terra cos labores de procura e na mañá deste xoves renovouse o dispositivo cate en mar, cun helicóptero e unha embarcación de Salvamento

Na tarde do mércores tamén participaron nos labores de rescate un helicóptero do Grupo de Emerxencias e Salvamento (GES) do Goberno de Canarias, así como persoal do Servizo de Urxencias Canario (SUC) que, ademais, activou ao Grupo de Apoio do Colexio oficial de Psicólogos de Tenerife, así como efectivos de Bombeiros de Tenerife, da Policía Local e da Garda Civil.