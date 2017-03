A eurodeputada galega Lidia Senra, de Alternativa Galega de Esquerda, reclamou este xoves "unha repartición xusta e transparente" dos TACs (totais admisibles de capturas) e cotas, cunha distribución "que teña en conta o peso socioeconómico" dunha actividade "crave nas economías locais".

Senra presentou un panel nunha xornada para analizar as desigualdades no sector e o impacto das pesqueiras industriais e os superarrastreiros, nos que participaron o patrón maior de Cangas, Jorge Costa ou o presidente da Asociación Galega de Armadores de Artes menores de Galicia, José Luís Rodríguez, entre outros.

"As reparticións actuais consolidan un modelo insustentable que só beneficia ás grandes frotas industriais e compromete o futuro do sector", criticou Senra.

Pola súa banda, Costa defendeu "unha pesca artesanal fora de TACs e de cotas", ao tratarse dunha actividade "de pouco impacto ambiental que representa o 80% da frota artesanal do Estado". Por iso, considera que "non se poden permitir" cotas por "criterios históricos", que permiten no mesmo país que unhas zonas teñan o 48 por cento con menos barcos e outras "só o 17 por cento" cun número "moito maior de buques".

O presidente de Asoar Armega, ademais, lembrou que diferentes colectivos levan "anos" pedíndolle ao Goberno central "unha repartición xusta para todas as flotas fronte á repartición insolidaria, sen criterios de sustentabilidade e nocivo para as economías locais".