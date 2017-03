Galicia rexistra un superávit do 0,1% en xaneiro, algo por encima ao rexistrado o mesmo mes do ano pasado

Galicia rexistrou un superávit do 0,1% en xaneiro, que se cifra en 63 millóns de euros, algo por encima do rexistrado o mesmo mes do ano pasado (+0,9% e 54 millóns), segundo os datos que publica este xoves o Ministerio de Facenda e Función Pública.

O déficit das administracións públicas, excluíndo ás corporacións locais, alcanzou os 5.645 millóns de euros en xaneiro, o que supón o 0,49% do PIB, 0,11 puntos porcentuais menos respecto dun ano antes, á vez que o déficit do Estado reduciuse un 18,6% nos dous primeiros meses do ano, ata os 10.751 millóns, o que equivale ao 0,93% do PIB, fronte ao 1,19% do mesmo período do ano pasado.

Desta forma, o déficit agregado correspondente á Administración Central, comunidades autónomas e Seguridade Social arrincou o ano moderándose ata os 5.645 millóns de euros en xaneiro, despois de pechar o ano 2016 no 4,33%, sen contar as axudas financeiras, cumprindo con folgura o obxectivo do 4,6% pactado con Bruxelas por primeira vez nunha década.

Desagregando o dato por administracións, o déficit do Estado en xaneiro alcanzou os 5.254 millóns, o equivalente ao 0,45% do PIB, o que supón 0,12 puntos menos que en 2012, grazas a que os ingresos aumentaron un 8,1%, ata os 774 millóns, e os gastos baixaron un 1,8% (291 millóns). Os organismos da Administración central rexistraron un déficit de 539 millóns, un 36,1% máis, debido á redución das transferencias correntes (-71,9%).

O DÉFICIT DOS CC.AA. MANTENSE

Así mesmo, os fondos da Seguridade Social rexistraron un superávit de 1.260 millóns en xaneiro, o equivalente ao 0,11% do PIB, fronte ao superávit do 0,10% do ano pasado, mentres que as comunidades autónomas presentaron un déficit de 1.112 millóns, fronte aos 1.074 millóns de xaneiro de 2016, o que supón 0,10 puntos do PIB en ambos os exercicios.

Facenda explica que en xaneiro os recursos das comunidades autónomas aumentaron en 138 millóns fronte aos gastos, que creceron en 176 millóns, o que supón que o déficit repuntó un 3,5%. No entanto, o Estado non concedeu en xaneiro anticipos a conta do sistema de financiamento fronte a 2016, cando ascenderon a 160 millóns, polo que descontando ese efecto, o déficit das CCAA descendería un 9,9%.

No primeiro mes do ano só catro comunidades presentaron superávit --Galicia (+0,1%), País Vasco (+0,05%), Asturias (+0,03%) e Castela e León (+0,01%)--, unha alcanzou consolidación fiscal --Cantabria (0%)-- e o resto rexistraron déficits --Andalucía (-0,12%), Aragón (-0,09%), Baleares (-0,1%), Canarias (-0,04%), Castela-A Mancha (-0,23%), Cataluña (-0,17%), Estremadura (-0,08%), Comunidade de Madrid (-0,08%), Murcia (-0,29%), Navarra (-0,1%), A Rioxa (-0,01%) e Comunidade Valenciana (-0,18%).

RECADACIÓN NEGATIVA DO IMPOSTO DE SOCIEDADES

Así mesmo, o Estado rexistrou un déficit de 10.751 millóns ata febreiro, o que equivale ao 0,93% do PIB, fronte ao 1,19% do mesmo período do ano pasado, debido ao descenso dos gastos nun 6,9% e ao lixeiro repunte dos ingresos nun 0,7% en termos de contabilidade nacional.

En termos de caixa, os ingresos subiron un 5,4%, ata os 35.109 millóns de euros, mentres que os gastos diminuíron un 8,2%, ata os 26.280 millóns de euros.

Por impostos directos, que se elevaron un 6,5%, ata os 12.805 millóns, a recadación do IRPF creceu un 4%, ata os 15.770 millóns, mentres que o Imposto de Sociedades presentou unha recadación negativa de 3.926 millóns, un 4,8% menos, debido a que neste bimestre realízanse a maior parte das devolucións da campaña anterior.

As retencións sobre as rendas do capital que, do mesmo xeito que no IRPF, caen no mes un 14,1%, incrementáronse en termos acumulados un 15,4%, cuns ingresos de 613 millóns; as retencións do capital mobiliario aumentan un 21,9%, as de fondos de investimento un 24% e as que recaen sobre os arrendamentos de inmobles urbanos un 1,2%. En termos homoxéneos, os ingresos do Imposto sobre Sociedades foron de 159 millóns, 74 millóns máis que o ano anterior

Polo lado dos impostos indirectos, a recadación total por estes tributos alcanzou os 19.146 millóns de euros, un 6,7% máis que en igual período de 2016. Os ingresos por IVE sumaron 15.339 millóns, cun aumento do 7,9%. Os ingresos do IVE recollen neste período ademais do IVE importacións, os devengos de dous meses de grandes empresas, decembro de 2016 e xaneiro de 2017, e do cuarto trimestre de 2016 de pemes.

Mentres, por Impostos Especiais o Estado ingresou nos dous primeiros meses do ano 3.194 millóns, cun aumento do 1,5%.

OS GASTOS CAEN UN 8,2%

Polo lado dos gastos, os pagos no capítulo de gastos de persoal, con 2.301 millóns, diminúen un 1,2% respecto de 2016. Os soldos e salarios, cun volume de 1.939 millóns, redúcense un 0,9%.

Do seu lado, os pagos no capítulo de gastos correntes en bens e servizos aumentaron un 0,2% ata os 2.784 millóns, debido principalmente ao incremento rexistrado no programa de contratación centralizada de servizos, cuxos pagos pasaron de 47 millóns en 2015 a 142 millóns en 2016.

As transferencias correntes, pola súa banda, foron de 14.650 millóns, uns 4,8% inferiores ás de 2016. Esta diminución débese á evolución das transferencias á Seguridade Social (-5,6%), comunidades autónomas (-1,7%) e corporacións locais (+1,3%).

Por último, os investimentos reais alcanzaron os 443 millóns, un 50,9% menos, pola caída en investimento civil (-50,5%), que inclúe Fomento e Agricultura, e a de Defensa 8-51,8%), en tanto que as transferencias de capital diminuíron un 19,6%, ata os 685 millóns.