O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, situou a Galicia como unha comunidade que demostra que "é verdade" que a economía "pode crecer" e pódese "cumprir o déficit".

"A economía galega crece máis que a media española e con moitísimo menos déficit. É posible combinalo", remarcou o mandatario autonómico, antes de incidir en que este logro debe "encher de orgullo" como galegos.

Manifestouno na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, despois de transcender que a economía galega creceu un 3,4% en 2016, máis que a media (+3,2%), pero o produto interior bruto (PIB) per cápita situouse en 21.358 euros, por baixo da do conxunto estatal (23.970 euros), segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Así mesmo, Galicia cumpriu o obxectivo de déficit de 2016, ao pechar o ano no 0,54% do seu produto interior bruto (PIB), por baixo do límite marcado para as comunidades no 0,7%.

FEVE

Por outra banda, preguntado pola situación da liña de Feve en Galicia, o presidente recoñeceu que, "salvo o Eixo Atlántico", o ferrocarril na comunidade ten "unha deficiencia estrutural de décadas de atraso".

En todo caso, augurou que os avances da conexión coa Meseta e a chegada da alta velocidade contribuirá a mellorar o resto de infraestruturas ferroviarias, e incidiu en que, en todo caso, Galicia non ten as competencias sobre o Feve.