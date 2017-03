O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que el non está "en desacordo" con explorar a posibilidade de que as comunidades autónomas poidan asumir "algunha competencia" aeroportuaria, pero esgrimiu que a cuestión tería que ser abordada "con precisión e rigor" para que España "siga cun sistema aeroportuario único".

"A posibilidade de que as autonomías asuman a xestión aeroportuaria é un tema de alto calado desde o punto de vista do Goberno do Estado. Habería que estudalo con precisión e rigor para que España siga cun sistema aeroportuario único. Non estou en desacordo con explorar a posibilidade de que as comunidades teñan algunha competencia, pero agora mesmo non as teñen", sentenciou.

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, sinalou que, en todo caso, é "evidente" que en Galicia os aeroportos "non están coordinados nin queren coordinarse". "En Santiago de Compostela e A Coruña o discurso é que si, pero non se concreta en que haxa coordinación real", esgrimiu.

Por parte da Xunta, reiterou que, "sempre" que haxa esta vontade de coordinarse, o Executivo autonómico "está a disposición" para contribuír neste sentido, aínda que as competencias son estatais.