O primeiro control contra a propagación da couza guatemalteca sáldase coa incautación dunha caixa de patacas

O primeiro control realizado en Galicia para evitar o transporte de patacas afectadas pola praga da couza guatemaltecas e saldou coa revisión de 50 vehículos, a maioría furgonetas e camións procedentes de Ferrol, e a incautación dunha caixa de patacas non identificada.

Así o trasladou o xefe de servizo de explotacións agrarias da Consellería de Medio Rural na provincia da Coruña, José Javier González Domingo, nunha entrevista concedida a Cope Ferrol, recollida por Europa Press.

O control desenvolveuse na mañá deste xoves no municipio de Pontedeume (A Coruña), tanto con axentes da Policía Autonómica como persoal adscrito ao departamento que dirixe a conselleira Ángeles Vázquez, situado nunha das glorietas que dá acceso ao municipio.

González Domingo incidiu na prohibición de transportar nos municipios afectados "patacas a granel, tanto por particulares, como operadores industriais ou comerciais, xa que está prohibida a saída de calquera unidade da zona na que catalogada como infectada". "Calquera pataca que se mova na zona onde están activadas as medidas especiais, ten que ir envasada, nunca a granel".

Así, realizou un chamamento aos consumidores dos municipios onde está decretada o corenta para que "eviten mover as patacas a outras zonas" xa que "esta pode ser a principal fonte de expansión da praga". "É necesario que nos concienciemos entre todos de que o máis importante é que non salga nin tan sequera unha unidade das zonas infectadas".

MULTAS

José Javier González emprazou tanto a produtores como a consumidores a respectar as prohibicións, advertindo de que se estableceron unha serie de sancións para todos aqueles que infrinxan a normativa.

"As multas van desde os 300 aos 3.000 para unha sanción leve, entre 3.000 e 120.000 para unha grave e xa máis desta última cantidade para unha moi grave", establecéndose estas en función dos actos realizados.

Tamén se referiu a os produtores das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal que se viron afectados por esta prohibición, e onde a maioría son para autoconsumo, xustificando as medidas postas en marcha para "evitar que os problemas desta zona poidan estenderse a outras de Galicia, que en caso de verse infectadas, prexudicaría enormemente".

"Entendo que é difícil aceptar unha moratoria de dous anos para poder volver producir, sobre todo porque son persoas que na súa maioría levan plantando as súas patacas toda a vida", sinalou, engadindo que tamén "lles está custando moito a algúns produtores e comerciantes, que teñen patacas almacenadas e que agora non as poden despachar".