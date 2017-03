O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sinalou que Galicia está "entre o cinco ou seis comunidades con menos espera sanitaria media" --con 62 días--, aínda que recoñeceu "seguro" que habería que "mellorar en determinadas patoloxías".

Manifestouno tras ser preguntado polo último informe do Valedor do Pobo, que volve ha remarcar a necesidade de mellorar a xestión das listas de espera no Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Respecto diso, sinalou que a titular da institución, Milagros Otero, trasladoulle que a "colaboración" coa Xunta e outras administracións é "moito mellor" que noutros anos.

Tamén que o nivel de queixas "é razoable" e que o Valedor do Pobo, aínda que hai algunhas reclamacións colectivas que elevan o cómputo.