Un incendio calcina parte dunha casa no concello de Tomiño

Un incendio rexistrado no Concello de Tomiño, en Pontevedra, calcinou parte dunha vivenda particular.

En concreto, o lume queimou por completo o tellado da casa, situada en Cristelos, na parroquia de Barrantes. A propietaria do inmoble sufriu unha crise de ansiedade, aínda que finalmente non necesitou asistencia sanitaria.

Unha persoa particular contactou co 112 Galicia sobre as 13.45 horas, e mobilizáronse efectivos de Baixo Miño, a Urxencias Médicas e ao GES da Guarda. Tamén se informou a Protección Civil e da Garda Civil.